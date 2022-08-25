Hesapları Kontrol Etmek de Fayda Var! Son Dakika Haberi Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan duyuruda, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine ödeme yapıyor. Konu ile ilgili açıklama bakanlık tarafından yapıldı. Yapılan açılamada 1 500 lira tutarlı ödemelerin yapılacağı, toplam ödeme tutarının ise 4. 8 milyon lira olacağı belirtildi.

Para O Kişilerin Hesaplarına Yatırılıyor!

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, şehit yakınları ile birlikte gazilere toplam olarak 4,5 milyon lira, Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısında şehit düşen kişilerin yakınlarına ve diğer hak sahiplerine 138 bin lira tutarında ödeme, Zeytin dalı harekatında şehit düşmüş kişilerin yakınlarına ve gazilere ise toplam olarak 183 bin lira ödeme yapılmak üzere toplam tutarda 4 798 500 lira ödeme aktarıldığı bildirildi.

Şehit yakınları ve gaziler için maddi manevi noktasında destek olmak amacı ile 13 Temmuz 2019 tarihinde kuruluna Mütevelli Heyet Başkanı ve Sosyal Hizmetler Bakanı yaptığı ödemeler ile hak sahiplerine 4,8 milyon lira ödeme gerçekleştirdi.

Türkiye şehit yakınları ile Gaziler Dayanışma Vaktı tarafından 15 Temmuz tarihindeki darbe girişimi ve Beşiktaş’ta yaşanan terör olayları, Zeytin dalı harekâtında şehit düşenlerin yakınlarına aylık olarak maddi imkân sağlanıyor. Sağlanan bu imkanların toplam kişi sayısı 3200 e ulaşırken aylık bazda 1 500 lira tutarında ödemeler yapılıyor.

15 Temmuz tarihindeki darbe girişiminde şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere 4 trilyon 468 milyar ödeme yapılırken, ayrıca 2016 yılında gerçekleşin terör olaylarında şehit düşenlerin yakınlarına ve gazilere de 138 bin lira ödeme yapıldı. Zeytin dalı harekâtı sırasında şehit düşmüş kişilerin yakınları ile gazilere vakıf hesaplarından aktarılan tutar toplada 180 300 lira olarak gerçekleşti. Türkiye Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı toplam olarak 4 789 500 lira tutarında nakit ödeme gerçekleştirdi.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, kurulduğu günden itibaren hak sahiplerine toplam olarak 104 trilyon 145 bin lira destek ödemesi yaptı. Tüm şehit yakınları ve gazilere yapılan ödeme kamu sermayeli bankalar tarafından karşılanarak maddi imkân sağlanmış oldu.