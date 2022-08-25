Vakıfbank ve Halkbank hesabınız varsa 10 gün daha süre verildi! Bu iki banka müşterilerine önemli duyuru

Kamu bankaları üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlara yapılan kredi kampanyalarında özellikle Vakıfbank ve Halkbank, çok tercih edilen bankaların arasında geliyor. Halkbank ve VakıfBank, üzerinde hesabınızın olması durumunda, 10 gün içinde başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabilecek onaylanan bu tutarları hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz.

Halkbank ve Vakıfbank üzerinden hesabı olan vatandaşların nakit kullanabilmeleri için şubelere gitmeden de işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılacağı haberi geldi. Kamu bankaları üzerinden bireysel olarak alabileceğiniz 50000 TL kredilerde 10 gün daha süre verilerek sizlere düşük faiz oranları ile birlikte kredi verileceği açıklandı.

VAKIFBANK

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için 50000 TL'ye kadar onay verecek olan bu bankadan size en yakın şubeler üzerinden ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yaparak nakit kredi kullanabileceğinizi haberi geldi. Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda kredi başvurularını aynı gün içinde hesaplarına yatırabilmeleri için banka üzerinden internet bankacılığı kullanması isteniyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ve bireysel müşteri olmanız durumunda, sizlerde bu bankadan 36 ay vadeli 50000 TL krediye 10 gün içinde başvurunuzu gerçekleştirerek hem düşük faiz oranları ile birlikte kullanabilirsiniz.

HALKBANK

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarda, emekli olması ve bireysel müşteri olmaları durumunda 50000 TL'ye kadar 10 gün içinde düşük faizli kredi alabilecekler. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların aynı gün içinde hesaplarına yapılacak olan bu ödemelerde kredi alacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi verilmektedir.