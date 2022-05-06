Hesaplara banka tarafından ödemeler yapıldı! Kontrol edin, 10.000 ₺ Ödeme

Banka hesabına yapılacak olan 10.000 TL ödemeler için nakit işlemleri ile ilgili duyuru banka tarafından yapıldı. Qnb Finansbank tarafından verilecek olan 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli ve düşük faizli masrafsız Kredi kullanabilecek. Qnb Finansbank tarafından başlatılan son dakika kampanyasında Banka hesabı olan vatandaşlar sms ile başvuru yaptıktan hemen sonra internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusu gerçekleştirerek banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan haber ile birlikte Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden sms ile hızlı bir şekilde ücretli bir mesaj atması durumunda Kredi başvurusunda bulunabilecek. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numarasını 5030 numarasına göndererek hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Para ihtiyacı olan vatandaşlar Kredi imkanından faydalanmak istiyorlarsa Finansbank'ın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir.

5030 numarasına sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte işlemlerini tamamlayabilir ve onaylanan tutarı Kendi hesabına yatırabilir. 5030 numarasını atmış olduğunuz mesaj ile birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek kredinizi hızlı bir şekilde alabilmek için mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız gerekiyor. Qnb mobil uygulaması üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte banka şubelerine gitmeden hem onay alabilecek hem de kredi imkânından faydalanabileceksiniz.

Qnb Finansbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilir daha yüksek limitler de bireysel hangi kliplerden kullanabilirsiniz bunun için detaylı işlem yapabilirsiniz.