Endonezya'nın Yasadışı Madenlerinde, Yoksullar Servet İçin Her Şeyi Riske Atıyor

Lampang, 30 yıldan fazla bir süredir Endonezya'nın Doğu Kalimantan'daki bir topluluk altın madeninde madencilik yapıyor. Yine de, çalışmaları hakkında açıkça konuşmaktan hoşlanmıyor.

53 yaşında olan ve birçok Endonezyalı gibi sadece bir isimle anılan Lampang, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Lütfen kimseye benim adımı söylemeyin" dedi. "Endonezya'da çok sayıda topluluk madeni var, ancak hepsi yasadışı."

Endonezya'nın dünyası, zengin altın yatakları ile bilinir ve ülkenin dört bir yanından, özellikle de az sayıda istihdam seçeneğine sahip daha fakir bölgelerden servet arayanları çekmektedir. Ancak yasadışı altın madenciliği - izinsiz altın madenciliği - bazıları için kazançlı olabilirken, diğerleri için ölümcül olabilir.

28 Nisan'da, Kuzey Sumatra Eyaleti, Mandailing Natal'daki yasadışı bir madende bir uçurum çöktü ve 12 kadın işçiyi iki metre derinliğindeki bir çukurda ölümcül bir şekilde tuzağa düşürdü. Yaşları 30 ile 55 arasında değişen kurbanlar, altın arayan diğer iki kadının alarmı yükseltmesinden sonra bulundu.

Endonezya'daki madenlerin etrafındaki toprak kaymaları, genellikle çevre aktivistlerine göre şiddetli yağışların ve dengesiz arazilerin bir kombinasyonundan kaynaklanan yaygın bir durumdur, ancak hükümet her yıl yasadışı bölgelerdeki ölümlerin sayısı hakkında resmi rakamlar tutmamaktadır.

Geçen yıl, Orta Sulawesi'deki yasadışı bir altın madeninde altı madenci ölürken, 2020'de Güney Sumatra'daki benzer bir olayda lisanssız bir kömür madeninde 11 madenci öldü.

Servet peşinde koşmak

Lampang, "Bir madendeki en büyük risk gerçekten de bir toprak kayması" dedi. "Neyse ki, bu benim başıma hiç gelmedi, ama insanlar önce güvenliğe odaklanmak yerine servetlerini kovaladıklarında çok oluyor."

Lampang, toprak kaymalarına karşı korunmak için, topluluk madenindeki madencilerin, daha istikrarlı hale getirmek amacıyla yeraltındaki dünyayı kurutmak için bir üfleyici kullandıklarını söyledi.

Endüstrinin gizli doğası nedeniyle zor veriler elde etmek zor olsa da, Çevre ve Orman Bakanlığı, Endonezya'da faaliyet gösteren ve yaklaşık dörtte biri altın madeni olan yaklaşık 9.000 yasadışı maden olduğunu tahmin ediyor.

Altının yanı sıra Endonezya, gümüş, bakır, kalay, platin ve boksit gibi mineraller bakımından da zengindir - yüksek alüminyum içeriğine sahip tortul bir kayaç. Ülke aynı zamanda dünyanın en büyük altın madeni olan Papua'da bulunan resmi olarak onaylanmış Grasberg madenine de ev sahipliği yapıyor.