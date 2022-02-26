Hesaplara 6000 TL ödeme geçince vatandaşlar, merak etmeye başladı. Başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Acil Nakit paraya sıkışan vatandaşlar açısından 6 bin TL'lik ödeme hesaplara geçmeye başladı. Acil gereksinim birinizin bulunması halinde nakit ödeme almak istiyorsanız sizlere kampanya başlatan Denizbank üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir ve anında hesabınızdan 6000 TL ödeme alabilirsiniz. Denizbank aracılığı ile gerçekleştirilen bu kampanyaya katılım sağlayacak yurttaşların emekli ya da sigortalı bir şekilde çalışıyor olmaları gerekiyor. Banka, sadece bireysel müşterisi olan vatandaşlara vereceği 36 aylık vade seçeneği ile 6 bin TL kredi ödemesinde ödenecek ilk taksitin ertelemeli bir şekilde vatandaşlara sunulması dahi büyük bir sevinç yarattı.

Denizbank aracılığı ile müracaat işlemlerini gerçekleştirecek hızlı bir biçimde kredi onayı almak istiyorsanız o halde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeden önce banka kredi notunuzu öğrenmeniz gerekecek. Denizbank üzerinden kredi onayı almak suretiyle işlem gerçekleştirecek olan yurttaşların banka kredi notu: 1200 ve daha da üzerinde olması gerekir. Bu koşullara uyum sağlayan vatandaşlar, hızlı bir biçimde banka üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanabilir.

İhtiyaç kredisi kullanacak vatandaşlar, Denizbank'ın SMS kredi uygulamasını ya da internet bankacılığı servisini kullanmak suretiyle, şubelere dahi gitmeye gerek olmadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir.

Denizbank Kredi Kampanyası

Denizbank, vatandaşların cep telefonlarına SMS atarak ihtiyaç kredisi avantajı sunuyor. Denizbank üzerinden cep telefonu üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsanız ‘KREDİM’ yazdıktan sonra boşluk bırakın ve T.C. kimlik numarasını yazdıktan sonra 3280 numarasına bu mesajı gönderin.

Cep telefonunuz üzerinden gerçekleştirmiş olduğunuz kredi müracaatı akabinde Denizbank, kendi politikalarına uygun, sizlerin kredinizi ele alacak ve banka, kredi notunuzun uygun olması ile beraber ne kadar kredi onayı alacağınızı sizlere mesaj yöntemi ile gönderir. Son dönemlerde en çok onay verilen kredi limiti olan 6000 TL’yi almak amacıyla onay alırsanız, banka şubesine gitmeye dahi gerek olmadan hızlı bir biçimde krediyi kullanabilmeniz açısından bankanın mobil uygulamasını kullanmanız yeterli olacaktır. Diğer taraftan SMS ile kredi onayı alındıktan hemen sonra sizlere en yakın banka şubesine gitmek ya da onay verilmiş kredi tutarını kimliğinizle beraber istediğiniz zaman dilimi içerisinde kullanmak kalır.