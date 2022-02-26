Son Dakika Gelişmesi: Bu Hafta Emekliye 2000 TL Ödeme Yapılacak!

Emekli vatandaşların başvuru işlemlerini gerçekleştirerek hızlı bir biçimde onay alabilecekleri 2000 TL'lik ödeme, bu hafta hesaplara yatacak. Emekliler tarafından meraklı bekleyiş sürüyor. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere hükümet yetkilileri tarafından yapılan müjdeli açıklamalardan sonra bankalar harekete geçiyor.

Emekli vatandaşları oldukça yakından ilgilendiren ve başlatılan 2000 TL'lik nakit avans kampanyası, bu hafta içerisinde de devam edecek. Emekli vatandaşlar için başvuru işlemlerini yaparak hızlı bir biçimde onay alabilecekleri 2000 TL'lik ödeme, ödemelerde bir son dakika haberi olarak geldi. Yurttaşlar, hızlı bir biçimde emekli olmaları halinde 2.000 TL'ye varan ödeme alabilecek.

Emekliliğe hak kazanan ve anında nakit kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, bahsi geçen bu ödemeleri alabilmek amacıyla bankadan almaları ve internet bankacılığı üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları gerekir.

Emekli yurttaşların 2.000 TL'ye varacak alacakları bu ödemelerde, başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların 5 dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde kredi neticelerini öğrenebilecekleri ayrıca ihtiyaç kredisi kampanyası da devam etmektedir.

Ziraat Bankası, emekli maaşlarını alan yurttaşlar açısından başlattığı bu kampanya sonrasında yalnızca kendi bankasından değil de diğer bankalardan da kredi kullanan ve düzenli bir şekilde geliri bulunan vatandaşları da 2000 TL'ye varan kredili mevduat hesabı açacağını duyurdu.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Emekli olan vatandaşlara 2 bin TL’lik ödeme yapacak oran kamu bankalarının başında Ziraat Bankası geliyor. Banka, kendi bankasından emekli maaşı olan vatandaşlara hemen ödeme gerçekleşiyor. Nakit gereksinim birinizin bulunması halinde, Ziraat Bankası şubelerine giderek ya da Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de kendi hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile beraber kredi başvuru işlemlerini yapabilirsiniz.

Ziraat bank, ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinde bulunacak olan yurttaşlar, banka kredi politikalarına uygun bir şekilde bulunmaları halinde anında 2000 TL’lik kredili mevduat hesabını kendi hesaplarına yüklemeleri ve artı para şeklinde kullanmaları mümkündür. Alınacak artı parayı, 12 ay vade seçeneği şeklinde kullanmak, taksitli nakit avans limiti olarak da kullanmaları mümkündür.

Bu kampanyaya imza atan sadece Ziraat Bankası değil tabii ki, Ziraat Bankası haricinde bulunan diğer kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ile PTT üzerinden de yine aynı şekilde işlemler gerçekleştirilir.