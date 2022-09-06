Hesabı Olan Emekliler Müjde! Maaşın 15 Katı Ödenecek, İşlem Yapabilirsiniz...

Hesabı bulunan emeklilere müjde! Maaşınızın 15 katı kadar ödeme yapılacak. Hesabınızdan işlem yapabilirsiniz. Uygun faiz oranlarının uygulandığı ödemede işte detaylar…

Emeklilere maaşlarının 15 katı kadar kredi verilecek. Kredi verecek bankalar müşterilerine yeni umutlar dağıtıyor. Kredi vermeyi düşünen bankalar, emekli maaşlarının 15 i kadar kredi verilecek. Verilecek kredi için kimlik belgesi ile onay alınabilecek. Emekli kredisi kullanmak isteyenler bankalar üzerinden işlem yapabilir.

Ziraat Bankası Maaşın 15 Katı Kredi İmkânı Veriyor

Emekliler tarafından en çok tercih edilen bankaların başında yer alan Ziraat Bankası, tüm emeklilere kredi imkânı sunuyor. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kredi imkânından faydalanabilirsiniz.

Kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, şartları sağlamaları durumunda emekli maaşlarının 15 katı kadar kimlik belgeleri ile kredi kullanabilecek. Alınacak kredilerde en yüksek limit 200 bin lira ile 36 ay vade seçenekleri bulunuyor. En yakın banka şubesine gidilerek kredi başvurusu yapılabilir.

QNB Finansbank Maaşın 15 Katı Kredi İmkânı Veriyor

Emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını Finans bank’a taşımaları halinde emekli maaşının on beş katına kadar kredi veriliyor. Verilecek olan kredi tutarı 100 bin lira tutarında olup uygulanacak vade seçeneği ise 36 ay olarak belirlendi. Banka üzerinden kredi almak isteyen kişilerin kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekir. En yakın Finansbank şubesine gidilerek başvuru yapılabilir.

Şayet Finansbank üzerinden uzun süredir maaş alınmasının yanı sıra önceden kredi kullanıldı ise internet üzerinden kredi kullanılabilir. Finansbank emekli online kredisine başvuru için internet şifresi ile mobil uygulamasına girilerek başvuru yapılabilir.

İş Bankası Maaşın 15 Katı Kadar Kredi İmkânı

Emekli maaşın 15 katı kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar, İşbankası üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru yapılarak maaşın on beş katı kadar kredi kullanılabilir. Başka bankalardan emekli maaşı alınması durumunda, maaşı banka üzerine taşımaları halinde 50 bin liraya kadar emekli kredisi kullanabilirler. İşbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler cep uygulamasına girerek gerekli başvurularını yapabilir.