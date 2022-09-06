3 Banka Sosyal Medya Üzerinden Açıkladı: Bankamatik Kartı Olanların Hesaplarına 50000 TL Yüklenecek...

Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden yapılan yeni duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilerin banka üzerinde bankamatik kartı kullanmaları ile birlikte 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabileceği açıklandı. Yapı Kredi Bankası Garanti Bankası ve Denizbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte sizleri verilecek olan 25.000 TL kredi ödemelerinde ilk taksit ödemenizde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabilecek ve ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 25.000 TL ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar için bu 3 banka üzerinde hesabı olan kişiler ise daha masrafsız ve gelir belgesiz olarak kredilerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alabilmektedir.

GARANTİ BANKASI 25.000 TL KREDİ

Garanti Bankası üzerinden nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmek için internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 25.000 TL kredi ödemesi almanız durumunda sizleri verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirebilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz. 25.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda şubeler üzerinden yapacakları tüm işlemlerde de kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz işlem yapabiliyor.

YAPI KREDİ BANKASI 25.000 TL KREDİ

Yapı Kredi Bankası üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SMS ile kredi kullanmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin. Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli Kredi kampanyasını Yapı Kredi Bankası mobil uygulaması üzerinden de kullanabiliyor.

DENİZBANK 25.000 TL KREDİ

Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni Kredi kampanyasında 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli nakit kredi kampanyası yapılıyor. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlem yapmak isteyen vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 32 80 numarasına göndermesi yeterlidir.