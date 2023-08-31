Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez yiyeceği zeytinyağı kalp hastalıklarına karşı oluşan riski azaltıyor. Beyin ve damar sağlığını geliştiriyor. Vücuttaki iltihaplanmayı söküp atıyor. Antioksidan açısından zengin olan zeytinyağı kansere karşı koruyucu etki oluşturuyor. Vücuda sunduğu bunca şifanın yerini başka bir ürün tutamıyor.

Temmuz ayı ile birlikte başlayan zam dalgası hemen hemen her sektörde kendini hissettirdi. Zamlardan nasibini alan bir diğer gıda ürünü ise zeytinyağı oldu. Zeytinyağı sadece iki ayda %80 zamla ulaşılmaz rekor seviyelere çıktı.

1 KİLO ZEYTİNYAĞI KAÇ TL OLDU?

Mevsim değişikliği ve kuraklığın etkisi ile beraber küresel piyasalarda zeytinyağı üretimi %20'ye kadar düştü. Stoklarda başlayan azalma ile birlikte zeytinyağı fiyatları beklentinin üzerinde artış yaşadı.

Geçtiğimiz hafta 1 kilo zeytinyağı toptan satış fiyatı %9,75 artış yaşadı ve 9 dolara kadar yükseldi. Şu anki dolar kuru üzerinden bu rakam 240 TL'ye denk geliyor. Son iki ayda tam tamına yüzde 80 zam gelen zeytinyağı kilosu 240 TL. 5 litrelik zeytinyağı ise 1.200 TL'ye denk geliyor.

FİYAT ARTIŞI DALGA DALGA BÜYÜDÜ! 1 YILLIK ARTIŞ %250’YE ULAŞTI!

Türkiye'de zeytinyağı fiyatlarında yaşanan artış Avrupa'nın iki katına çıkmış durumda… Marketlerde toplanan veriler ışığında son bir yıl içinde zeytinyağı fiyatlarında toplam %250'ye yakın artış yaşandığı fark edildi. Temmuz ayından itibaren ise bu zam %80'i gördü.

Yalnızca Türkiye'de değil İspanya’yı da etkileyen bu zam dalgası Güney Afrika'da başlayan kuraklık ile hadsafa'ya ulaştı. Zeytinyağı fiyatları adeta rekor seviyeye çıktı. Küresel piyasalarda en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya'da yaşanan bu artış Portekiz ve İtalya'da %125'i aştı.