Her Defasında Kredi Başvurusu Reddedilenlerin Dikkatine! O Bankalara Başvurup Hesabınıza 25 Bin TL Aktarabilirsiniz. Türkiye bankacılık sistemine yerleştirilen hükümlerle beraber herhangi bir vatandaşın herhangi bir bankadan herhangi bir kredi çeşidinden faydalanmayı istemesinin hemen akabinde banka yönetimi, 0’dan 1900 rakamına kadar oluşturulan bankacılık ile ilgili periyotlara bakmaktadır ve buna göre karar vermektedir. Bu sebeplerden dolayı kredi notunun düşük olması ile beraber vatandaşlar ancak bazı durumlarda bazı bankalar vardır ki yapmış oldukları ilanlarla adeta göz dolduruyor.

Teminat Doğrultusunda Düşük Kredi Notuna Kredi Veren Bankalar Hangileri?

Teminatı doğrultusunda yahut ipotekli bir şekilde kredi olarak bilinen ürün, bir gayrimenkul veya otomobilin rehin edilmesi karşılığında verilen kredi çeşididir. Genel itibariyle bu krediyi, notu düşük olan vatandaşlar teminat karşılığında banka ile yüz yüze görüşmek suretiyle Kredi kullanabiliyor. Fakat yine de teminat doğrultusunda kredi puanı düşük olan vatandaşlara Kredi sunan bankaların hangileri olduğunu bu haberimizde sizin için derledik.

ING Bank

ING Bank, düşük kredi notu oranı vatandaşlara daha yüksek risk çerçevesinde daha yüksek faiz oranları uygulayarak kredi verebiliyor.

Ziraat Bank

Kredi notu düşük olan vatandaşlara kefil yahut teminat karşılığında kredi veren bankalardan birisi ise Türkiye'nin en öncü kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası olmaktadır.

Alternatif Bank

Son dönemlerde PTT ile gerçekleştirmiş olduğu iş sözleşmesi hükümleri çerçevesinde vatandaşlara uygun faiz oranları ile krediyi sunarken diğer taraftan kredi notu düşük olan vatandaşlara yüksek oranları ile kredi veriyor.

Odeabank

Odeabank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre farklı faiz oranları uygulanmaktadır. Düşük kredi notu oranı vatandaşlara kredi kullanım olanağı sunuluyor.