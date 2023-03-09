Hemen, Anında, 5 Dakika da Nakit Ödemesi! QNB Finansbank Duyurdu Ve Ödemeler Başladı...

5 dakika içerisinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara Finansbank tarafından 100.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Finansbank tarafından başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların kredi notu uygun olması durumunda istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirerek bu banka üzerinden kredi alabileceğini söylemek isteriz. Finansbank 2023 yılında yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte en çok tercih edilen bankaların başında gelmektedir.

Qnb Finansbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz ihtiyaç kredisi sizlere banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda Cep telefonunuz üzerinden SMS atılarak da hemen kullandırılmaktadır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi notu uygun olan vatandaşlar t.c kimlik numaralarını 50-30 numarasına mesaj göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaklar ve 5 dakika içerisinde mesaj atılan cep telefonuna kısa mesaj ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgiler gelecektir.

Qnb Finansbank vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte bireysel kredi verirken özellikle de emekli olup emekli maaşı hesabı üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeleri hesaplara yatıracağını açıkladı. ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup işlemlerini gerçekleştirmeleri halinde Kredi ödemeleri 5 dakika içerisinde verilecek ve onaylanan bu krediler hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.

SMS haricinde kredi başvurusu yapabileceğiniz kampanyalarda bulunmaktadır. Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka hesabınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurularınızı internet bankacılığı veya mobil uygulamalar üzerinden 7/24 yapabilirsiniz.