Garanti Bankası Hesaplarına Ödemeler Devam Edecek, Hemen Başvuru Yapın, 50.000 TL Alın!

Garanti Bankası 50.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında bireysel olan tüm vatandaşlar acil ihtiyaçları için Garanti Bankası üzerinden 50.000 TL kredi kullanabilecek. ₺50.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapılarak Kredi ödemeleri verilmektedir.

Garanti Bankası başlatmış oldu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara Kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte verirken Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara destek kredilerinden faydalanabilmeleri için bazı şartlara uygun olmaları durumunda işlem yapacağını açıkladı. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuruda başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 50.000 TL kredi ödemesi vermektedir. 50 bin TL üzerinde de ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz ve bu kredilerde de 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli Kredi paketleri ile birlikte yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurunuzu sadece kimliğinizle birlikte gerçekleştirebilirsiniz. TC kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştireceksiniz kredi notu sorgulaması ve gelir durumu sorgulaması yapıldıktan sonra kredi onayı alabileceksiniz. Garanti Bankası şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise Garanti Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirebilmektedir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası hakkında detaylı bilgileri öğrenmek ve bankadan kredi politikalarını uygun olup kredi kullanmak için düşük faizlerle işlem yapmak için internet sitesine girerek detaylı bilgiler alabilir kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.