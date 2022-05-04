Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Bayram Müjdesi! 12 Ay Geri Ödemesiz 60 Ay Vadeli Kredi Kampanyası! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, girişimcilere ilişkin yeni kredi paketlerini duyurdu. Bakan Nebati, avantajlı faiz oranları ile en çok 12 ay anapara ödemesiz dönem ile 60 aylık vade seçeneği ile kredinin sunulacağını açıkladı.

Mübarek Ramazan ayının son günü ne gelmişken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından bayram müjdesi duyurusu yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dakika bir açıklama yapıldı.

Akbank üzerinden 6 ayrı başlık altında girişimcilere yönelik sunulacak kredi kapsamı ve detayları ile ilgili bilgilerin tamamına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre 6 kredi paketi ilan edildi. Buna göre Twitter hesabından yapılan açıklamada doğrultusunda Nurettin Nebati, girişimcilere bayram müjdesi adı altında fikirlerini hayata geçirmek isteyen bütün girişimcilere 6 farklı girişimci modeline ilişkin finansman desteği yeni uygun şartlarda devreye alacaklarını söyledi. Bakan Nebati, 6 farklı girişimci modeline ilişkin finansman desteğini hayata geçirdiklerini ve böylece Halkbank aracılığı ile avantajlı faiz oranları şeklinde sunulacağını, en çok 12 ay anapara ödemesiz dönem ile 60 aylık vade seçeneği şeklinde sunulacağını söyledi.