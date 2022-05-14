Asgari ücretli olanlara müjdeli haber geldi! 1125 TL maaşınıza ek ödeme verilecek

Asgari Ücretle Ay Sonunu Getiremiyor Musunuz? Başvursanız 1125 TL Ödeme Alabilirsiniz. Sürekli artış gösteren enflasyon rakamlarına paralel bir şekilde yükselen hayat pahalılığının en çok etkilediği kişiler elbette çalışan kesimin oluşturuyor. Birbiri üzerine gelen zamlar ile beraber yaşam koşullarını giderek daha çok zorlaştırdı.

Sonradan tekliflere göre bir sene içerisinde iki bayramda ödenmek üzere asgari ücretin yarısı kadar bir ikramiye ödemesi gündeme gelmişti. Fakat emekli vatandaşların hayalleri suya düştü ve kendilerine Ramazan Bayramı öncesi ile kurban bayramı öncesinde ödemesi planlanan 2250 TL tutarında ödemenin yarısı kadar kendilerini ödenecek.

Kanun teklifi Asgari ücretin yarısı kadar ikramiye ödenmesine yönelik detayları kapsıyor

Çalışan vatandaşların ekonomik şartlarının iyileştirilmesine ilişkin hemen her fırsat ele alıyor. Bu sebepler doğrultusunda hazırlanan kanun teklifi ile 5510 sayılı sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda bulunan 18. maddenin 1. Fırkasına dayandırılan ilkeler ele alıyor.

Kanunda bulunan kurum tarafından bu kanun ile ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara ödemenin yapılacağı tarihte ise gelir ve aylık alma koşulu ile Ramazan bayramı ve kurban bayramında 1150 TL tutarında bir bayram ikramiyesi ödenecektir şeklinde bir ibare yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa tasarısı ile beraber plan ve bütçe komisyonuna sevk edilmiş olan çalışmaya göre komisyon onayını ve gerekli çalışmanın yapılmasının hemen akabinde yasanın onaylanması beklenecek nokta mevcut işlemlerin, Kurban Bayramı öncesine getirilmesi açısından yoğun bir çalışma sürüyor.