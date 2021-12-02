Hazal Türesan’ın Küvetteki Gelinler Oyunu Beğeni Topladı

Son yılların başarılı ve sevilen ismi Hazal Türesan, ekranların aranılan yüzü olarak kariyer hayatına devam ediyor. Genç ve yetenekli oyuncu, iki sezon boyunca Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat vermişti. Bunu yanı sıra Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile de sevenleri karşısına çıkan ünlü isim son olarak Yalancılar’da rol almıştı. Yayın ömrü kısa süren ve Show TV ekranlarında hayranları ile buluşan Hazal Türesan, Yalancı isimli dizide Yasemin karakterini canlandırmıştı.

Dizisinin erken final yapması sonrasında tiyatro oyununda yer almaya karar veren yetenekli oyuncu Selin Zafertepe'de ve Naz Göktan ile beraber rol aldı. Kadın cinayetlerine dikkat çekmekte olan sıra dışı bir tiyatro oyunda rol alan genç oyuncu Hazal Türesan, tercihi ile seyirci kitlesinin beğenisini toplamayı başardı. Küvetteki Gelinler oyunu ile başarıdan başarıya koşan ünlü oyuncu, hayran kitlesi tarafından merak içerisinde takip ediliyor.

Küvetteki Gelinler isimli tiyatro oyunu Tatkibat Sahnesi tarafından sahneye konuldu ve oyunun genel yönetmenliğini usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu gerçekleştirdi. Gösteri boyunca performanslarını ıslak bir şekilde içi su dolu küvetlerde gerçekleştiren oyuncular sıra dışı bir performansı imza atıyor. Konusu ile dikkat çeken ve oyuncu kadrosu ile de beğeni toplayan Küvetteki Gelinler isimli oyun hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. Peki küvetteki Gelinler isimli tiyatro oyununun konusu nedir, Küvetteki Gelinler isimli tiyatro oyununda ne anlatılmaktadır?

Oyun, daha önce sergilendiği İskoçya, Kanada ve İngiltere gibi pek çok ülkede olay yaratmıştı. Oyunda 3 kadının aynı adam tarafından gösterilmekte olan sahte sevgi ile kandırılıp dolandırılması ardından yalnızlaştırılmaları ve daha sonra ise benzer yöntemler kullanılarak yok edilmeleri sergileniyor. Küvetteki Gelinler, 15-16 Aralık tarihlerinde İstanbul Fişekhane’de tiyatro severler ile buluşacak ve büyük başarılara imza atacak.