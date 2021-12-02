Banka Hesabınıza 50000 TL Ödeme Yatacak, Aralık Ayı İçin Son 2021 Kampanyası Duyurusu Yapıldı

Bankalardan ihtiyaç kredisi alacaksanız, banka şartlarına uygun olmanız durumunda artık online olarak da işlem yapabiliyorsunuz. Bankaların internet bankacılığını ve mobil bankacılığını kullanarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka sizlere ihtiyaç kredisi olarak vereceği bu kredilerde 50.000 TL’ye kadar onay almanız durumunda hiçbir şekilde bankaya gitmeden size kredi kullandıracaktır. Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygunsanız 60 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabileceksiniz. Hemen hesabınıza geçmesini istiyorsanız, banka hesabınızın olması gerekiyor. Bu hesap üzerinden de bir şifre almanız gerekmektedir.

Kredi alacak olan kişiler, bu şekilde başvuru yaparak kredi onayı almaları için banka kredi skorunun yüksek olması gerekiyor. Kredi skoru düşük olan, banka sicili bozuk olan, icralık ve avukatlık olmuş kişiler bu kredileri kullanamazlar. Ayrıca hesabında e-haciz olan kişilerde, paranın hesaba geçmesinden dolayı sıkıntı yaşayabilirler. Bu sebeple sicilinizin ve hesaplarınızın temiz olması durumunda aşağıdaki bankalardan kredi başvurusu yapmanızı öneriyoruz. Eğer daha önce bir bankada kredi veya kredi kartı kullanmadıysanız sıfır puan olacağınız için online kredi alamayacaksınız.

Akbank 50.000 TL Online Kredi Veriyor

Hemen hesabınıza geçen kredi başvurusu yapacaksanız, Akbank hesabınızın olması durumunda bu bankanın verdiği ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Akbank 50.000 TL online kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olmanız durumunda internet üzerinden hemen hesabınıza geçerek kredi kullanacaksınız. Akbank bu krediyi sadece hesabı olan müşterilere vermektedir. Bu bankada olan hesabınız üzerinden Akbank Direkt uygulamasına girerseniz bu kredi için kolay başvuru yapabilirsiniz. Banka 3 ay ertelemeli ve 60 ay vadeli olarak sizlere kredi vermektedir. Bu bankadan sadece ihtiyaç kredisi için online başvuru yapabilirsiniz.

Enpara 50.000 TL Kredi Başvurusu

Enpara.com bankası, QNB Finansbank tarafından kurulan bir dijital bankadır. Sizlerde bu bankadan hem bankacılık işlemlerinizi hem de kredi ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka sizden masraf almayacaktır. Masrafsız olarak kredi alabilmeniz için bu bankadan bir hesabınızın olması ve online olarak kredi başvurusu yapmanız gerekmektedir. Banka kredi değerlendirmenizi hızlı bir şekilde yapacak ve 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sizlere tanıyacaktır.

QNB Finansbank 50.000 TL Hesaba Geçen Kredi Kampanyası

QNB Finansbank üzerinden de 50.000 TL hesaba geçen kredi kullanabilirsiniz. Bu bankada bir hesabınız varsa, banka internet bankacılığı ile mobil şubeye girerek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Banka hızlı bir şekilde siz başvuru yaptıktan sonra değerlendirme yapacak ve anında sizlere kredi imkanı sunacaktır. Başvuru yaptıktan sonra 60 ay vadeye kadar sizlere kredi verilecek ve dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak kredinizi kullanabileceksiniz. Kredi alacak olan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda bu bankadan ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.