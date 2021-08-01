Hazal Türesan Ekranlara Geri Dönüyor!

2010 senesinde Deniz Yıldızı isimli televizyon dizisi projesi ile kariyerine başlayan başarılı oyuncu Hazal Türesan, bugüne kadar farklı rollere hayat vererek adından söz ettirdi. Deniz Yıldızı ardından Unutma Beni isimli dizide Arzu karakterini canlandıran Türesan, uzun süre boyunca bu projede yer aldı.

Tuba Büyüküstün'ün başrolünde yer aldığı Kara Para Aşk isimli dizide de Aslı Denizer olarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, son olarak Mucize Doktor’da Beliz olarak seyirci karşısına çıkmıştı.

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasemin, Tatlı İntikam dizisinde Başak karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hazal Türesan, televizyon ekranlarının yanı sıra dijital projelerde de boy göstermeyi ihmal etmedi. Atiye, Yaşamayanlar, Fatma ve Vahşi Şeyler gibi dijital projelerde beğeni toplayan başarılı isim Hazal Türesan, son olarak Mucize Doktor’da yer alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

İlk bölümleri ile reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Reha Özcan ve Özge Özder gibi birbirinden başarılı isimler ile rol alan ünlü oyuncu Hazal Türesan, iki sezonda en çok öne çıkan isimler arasında yer aldı. Farklı tarzı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan ünlü oyuncu, yeni sezonda da televizyon ekranlarında yer alacak ve seyirci kitlesi ile buluşacak.

Yalancı isimli dizi için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Hazal Türesan, Süreç Film imzalı Show TV projesinde ekranlarda yer alacak. Yasemin karakterine hayat verecek olan Hazal Türesan, Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu ile beraber rol alacak.

Ağustos ayının ikinci haftasında sete çıkacak olan Yalancı ekibinde Murat Kılıç, İmer Özgün, Şahin Irmak, Cemal Toktaş ve Gizem Soysaldı gibi isimler de yer almakta.

Son dönemlerde hem televizyon ekranların da hem de dijital projelerde yer alarak adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Türesan oyunculuk kariyerinde zirveyi yaşamaya devam ediyor.