Vakıfbank 0.65 Faiz Oranlarıyla İhtiyaç Kredisi Vereceğini Duyurdu, Acil İhtiyacı Olanlar Hemen Alabilecek

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden 0.65 faiz oranlarıyla yeni bir kredi kampanyası duyuruldu. 10 bin TL ve üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişilere bu faiz oranları ile destek kredisi verilecek. Pandemi döneminde müşterilerin tercih ettiği bankaların başında gelen Vakıfbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin yüksek faiz oranlarıyla kredi alamadıklarını açıklamıştı. Bu durumdan itibaren devlet destekli olarak düşük faizli olarak kredi verileceği duyurulmuştu. 0.65 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi de önümüzdeki aylar içerisinde gündeme gelecektir. Vakıfbank, ihtiyaç kredisi olarak 10000 TL ve üzerinde kredi başvurusu yapacak olan kişilere 36 ay vadeli kredi almaları durumunda 0.65 faiz oranlarıyla kredi verecek.

Kredi şartları belli oldu.

Vakıfbank üzerinden verilecek olan 0.65 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan müşteriler belirli politikalara uygun olması durumunda kredilerini kullanabileceklerdir. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bankalar üzerinden almaları gerekiyor. Emekli olmayan kişilerin de sigortalı olarak bir işyerinde çalışması durumunda enaz 6 aydır toplamda ise 12 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsa, kredi kullanabilecekler. Son işyerindeki 6 aylık sigorta durumuna, Vakıfbank dikkat eden bankaların başında gelmektedir, Esnaf olan kişiler ise bireysel kredi değil, ticari kredi başvurusu yapabileceklerdir. Bankalardan, icralık avukatlık ve kırmızı kalem gibi listelerde bulunan kişiler kredi başvurusu yapabilmeleri için bu borçlarını kapatmada ve üzerinden belirli bir zaman geçmesi gerekmektedir. Kredi notu sıfır olan kişilerde düşük faizli kredilerden yararlanabilirler.

Başvuruları nasıl yapılacak?

ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda kredi başvurularını bankanın resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman yapabilecekler. Vakıfbank'ın resmi internet sitesi üzerinden açılacak olan 0.65 faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi başvuru formunu geri doldurmanız gerekmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra bankanın belirlediği politikalara uygun olmanız ile birlikte hemen kredi kullanılması yapılabilecektir. Banka ihtiyaç kredisi başvurusuna, ayrıca banka şubelerinden banka ATM'sinden, müşteri hizmetlerinden de yapmaktadır. Banka üzerinde hesabı olan kişiler ise internet bankacılık larına veya Vakıfbank mobil uygulamayı kullanarak kredi başvurusunda bulunabilecekler.