Hazal Subaşı Çocukluk Travmasını Anlattı

TRT 1 ekranlarında Cuma akşamlarında izleyici karşısına çıkmaya devam eden Kasaba Doktoru isimli televizyon dizisi projesi seyirci grubu tarafından beğeni topluyor. Kasaba Doktoru isimli yapımda Leyla karakterine hayat veren genç oyuncu Hazal Subaşı projenin dikkat çeken isimlerinden biri olarak biliniyor. Kariyer hayatında sağlam adımlar atarak ilerleyen ünlü oyuncu Hazal Subaşı bu defa çocukluk travmasını anlatarak dikkatleri üzerine çekti ve merak konusu oldu.

Bugüne kadar art arda yer aldığı dizi projeleri ile beraber geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu Hazal Subaşı, her yeni projede önemli deneyimler elde ediyor. Kendisini geliştirmeye devam eden ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Kasaba Doktoru isimli televizyon dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile de beğeni topluyor. NTV'de yayınlanan Empati isimli programa katılım gösteren ünlü oyuncu Hazal Subaşı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sorularına yanıt verdi. Çocukluk travmalarından bahseden genç isim gördüğü bir rüya ardından çocukluktan kalma olan travmasının hala devam ettiğinde itiraf etti. Kendisi için karanlığın farklı bir şey çağrıştırdığını ifade eden genç isim zifiri karanlıktan aşırı korktuğunu söyledi. O an kör olacağına inandığını belirten Hazal Subaşı, hiçbir ışık görmezse bir daha göremeyecekmiş gibi hissettiğini açıkladı.

Çocukluk zamanında görmüş olduğu bir rüya sebebiyle bu şekilde düşündüğünü belirten ünlü oyuncu o sıralarda elektrikli şofbenlerin olduğunu, duşta çok uzun süre kaldığını ve hala bunun aynı şekilde olduğunu belirtti. Rüyasında duşta kaldığını gördüğünü, elektrikli şofbenin attığını ve annesine şalteri kaldır diye bağırdığını söyledi. Annesinin ise elektrik gitmedi ki dediğini belirten ünlü oyuncu Hazal Subaşı o rüya ile uyanıp saçını yıkarken 6 ay gözünü kapatmadığını anlattı. Korkusunun o gün başladığını ve hala devam ettiğini açıklayan ünlü oyuncu çocuklukta yaşanılan bir olayın hala etkisinin devam edebileceğini söyledi.

Bir insanın çocukluk döneminde etkilendiği olayın sonrasında ne kadar etkili ve büyük bir travma yaşatabileceğini anlatan Kasaba Doktor dizisi oyuncusu yapmış olduğu açıklamalar ve sarf ettiği sözleriyle dikkat çekti. Hazal Subaşı daha sonra aşka inandığını da belirtti ancak kendisinin aşık olmadığını itiraf etti. Ünlü isim kendi kafasında yaşattığı bir aşk tanımı olduğunu belirtirken merak edilenleri yanıtladı. Aşka inandığını ancak kendi kafasında olan aşka inandığını söyleyen Hazal Subaşı, herkes için aşkın tanımının aynı olmadığını söyledi. Hemen aşık olabildiğine de inanmadığını söyleyen ünlü isim, emek verilen bir şeyin olması gerektiğini aktardı. Henüz aşık olmadığını belirten Hazal Subaşı giderek aşkın oluşacağına inandığını ifade etti.

Aşkın o kadar kolay bir şey olmadığını inandığını söyleyen Hazal Subaşı, aşık olmadığını ve bu durumun belki de yaşı ile ilgili olabileceğini söyledi. Her yerde aşkın konuşulduğunu açıklayan ünlü isim bu konunun derinliğinin de gittiğini söyledi. Aşkın çok dile düştüğünü belirten ünlü isim aşkın yoklukta olabileceğini ve bu yüzden hemen aşık olduğunu düşünmediğini açıkladı.