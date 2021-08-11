Hazal Kaya'dan Yeni Proje Haberi!

Bir süredir televizyon ekranlarında rol almayan başarılı oyuncu Hazal Kaya'nın hayranları güzel haberi beklemekteydi. Yetenekli oyuncu Hazal Kaya'nın artık bir projede yer almasını isteyen hayranları araştırmalar yapıyordu. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre Hazal Kaya'nın bir anlaşma yaptığı öne sürüldü.

Aşk-ı Memnu isimli dizide Nihal karakterine hayat veren Hazal Kaya, bu rolü ile izleyici kitlesinin kalbine taht kurmuştu. Daha sonra Adını Feriha Koydum dizisinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan oyuncu, 2017 senesinde yayınlanan Bizim Hikaye isimli dizide başrol olmuştu. Ardından Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan ünlü isim, rol aldığı her yapım ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli dizide başrolde yer alan başarılı oyuncu Hazal Kaya hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Dizinin çekimlerinin tamamlandığı bilgisine ulaşılırken projenin gösterime gireceği tarih de merak edildi. Projenin gösterime gireceği tarih merak konusu olurken Hazal Kaya'nın hayranları da merak ve heyecan içerisinde güzel haberi bekliyor.

Yetenekli oyuncunun cephesinden önemli bir haber magazin gündemine düştü ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Med Yapım'ın yeni çekeceği bir dizi ile adı anılan oyuncunun vereceği karar merak edildi. Orijinal ismi My Sister olan Güney Kore dizisinin Türkiye'de uyarlanacağı hakkında yorumlar yapıldı. Güney Kore yapımı olarak Türkiye'de uyarlanacak olan dizi hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte Hazal Kaya'nın projeye vereceği yanıt ve izleyici kitlesinin heyecanlı bekleyişi…

2018 senesinde Güney Kore'de 16 bölüm olarak yayınlanan dizi 40 yaşında bir adam ile 20 yaşındaki bir kızın yaşam mücadelesini anlatıyordu. Yapım şirketi, Hazal Kaya ile görüşmeleri sürdürürken oyuncunun bu teklife hangi yanıtı vereceği merak konusu oldu.