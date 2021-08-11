5 Bankadan Online Kredi Açıklaması Geldi, Şartlara Uygun Olan Kişiler Hemen Başvuru Yaparak Hesaba Atacak..Son Dakika kredi haberi olarak verilen bu destek kredisi, 3 ay ertelemeli ve online verilecek.

5 Bankanın online kredi başvurusu kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?

Online kredi alabilmek için bankalardan hangi şartlarda müşteri olmanız gerekmektedir. Online kredi başvurusu için başvuru yapacağınız ve bankaya gitmeden kredi kullanacağınız bankalar hakkında bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

Ülkemizdeki bankalar teknolojinin gelişmesinden sonra artık bankacılık işlemlerinde online hizmetleri tercih etmektedirler. Daha önceleri sadece bankalardan evraklarınızla, kefil ile, kimlik ile banka şubelerinden yapılan kredi başvuruları artık online olarak banka gitmeden evraksız olarak yapılabilmektedir. Bu kredileri kullanabilmeniz için banka müşterisi olmanız ve internet bankacılığı kullanmanız gerekmektedir.

Ayrıca bankalardan şubesiz kredi kullanacak olan kişilerin kredi başvurusu yapmadan önce banka şartlarına uygun olmaları gerekmektedir. Bunların başında kredi notu geliyor. Kredi notu normal kredi almak için olan 1100 puandan da yüksek olması durumunda online kredi alabilirsiniz. Eğer bankalarda gecikmeli ödemeleriniz varsa ve sürekli bankalardan borçlarınız için uyarılar alıyorsanız online kredi alamazsınız. 18 ile 65 yaş arasında olan, sicilinde sıkıntı olmayan kişiler aşağıdaki 5 bankadan online kredi başvurusu yapabilmektedir.

Akbank Kredi

Akbank banka müşterisi olan kişilere Akbank Direkt üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi vermektedir. Kredi notu yüksek olan kişiler başvurularını online olarak yapabilir ve bu şekilde bankadan onay alması durumunda da hemen krediyi hesaba atabilir. Sadece ihtiyaç kredisi için yapılan bu sistemde kredi onayı alındıktan sonra 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi

Finansbank üzerinden online ve SMS kredi başvurusu yaparak aynı gün ne kadar kredi kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Finansbank mobil şube üzerinden 50.000 TL’Ye kadar kredi kullanmanız mümkündür. Banka politikalarına uygun olan kişiler ayrıca internet üzerinden başvuru yapmadan bankadan ne kadar kredi alacaklarını bir sms atarak da öğrenebilirler. Finansbank sms kredisi için tc kimlik numaranızı 5030’a mesaj atmanız yeterlidir. Bu onaylanan krediyi de istediğiniz gün internet bankacılığını kullanarak bankaya gitmeden kullanabilirsiniz.

İş Bankası Kredi

İş Bankası ihtiyaç kredisi olarak İŞCEP uygulaması üzerinden 50.000 TL’ye kadar kredi kampanyası yapmaktadır. Eğer bu bankanın müşterisiyseniz bu bankadan bir hesabınız varsa müşteri hizmetlerini arayarak hemen internet bankacılığı şifresi alabilirsiniz. İnternet bankacılığı şifresi ile ister internet sitesinden isterseniz de mobil uygulaması olan İŞCEP üzerinden kredi başvurusu yapabilir ve bu kredi başvurusunun onayını aldığınız zaman hemen hesaba atabilirsiniz. Bu krediyi 7 gün 24 saat kullanabilirsiniz.

TEB Kredi

Teb üzerinden de online kredi başvuru yapmanız mümkündür. 30.000 TL’ye kadar TEB ve CepteTEB kredisini bankaya gitmeden internet bankacılığı üzerinden kullanabilirsiniz. Bu krediyi kullanmak için bankada bir hesabınızın olması ve bu hesaba bağlı internet şifrenizin olması gerekiyor. Bu şekilde internet bankacılığı girişi yaparak anında kredi seçenekleri ile acil ihtiyacınızda kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB bu kredilerde kredi notu 1400 ve üzerinde olan kişilere yardımcı olacaktır. Ayrıca aldığınız kredilerde 36 ay vade yapabilir, 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilirsiniz. Kredi onayı aldıktan sonra onaylanan tutarı banka hesabına atabilirsiniz.

Aktifbank N-Kolay Kredi

Eğer kredi notunuzun düşük olduğu için bankalardan kredi onayı alamıyorsanız Aktifbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. 40.000 TL’ye kadar online olarak kredi hizmeti veren Aktifbank düşük kredi notu olanlara kredi veren tek bankadır. Aldığınız kredileri bankaya gitmeden adresinizde kullanabilirsiniz. Ama eğer Aktifbank müşterisiyseniz veya passolig kartınız varsa onaylanan krediyi banka hesabınıza aynı dakika içinde atabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerin başvurusunu Aktifbank resmi internet sayfası üzerinden yapabilirsiniz.