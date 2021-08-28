Hazal Kaya'dan Yeni Anlaşma! Hayranları Mutlu

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, 2019 senesinin Kasım ayında oğul Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. Doğum yapması ardından bir süre televizyon ekranlarından uzak kalan ünlü isim, oğlunu büyütmeyi tercih etmiş ve sevenlerinden ayrı kalmıştı.

Bir süre boyunca ekranlardan uzak kalan ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya'dan güzel haber geldi. Geçen uzun bir sene sonrasında Benden Ne Olur isimli sinema filmi ile setlere dönüş yapan Hazal Kaya, hayranlarını mutlu etmişti. Filmin tüm sahnelerinin çekimlerinin tamamlandığı bilgisine ulaşılırken 29 Kasım tarihi de vizyon için belirtildi. Bunun yanı sıra Netflix'te yayınlanacak olan Pera Palas'ta Gece Yarısı isimli projede bulunan ünlü oyuncu ilgi toplamıştı.

2022 senesinde Netflix’te yayınlanması beklenen dizinin çekimlerinin tamamlandığı bilgisine ulaşılırken oyuncunun tekrardan televizyonda ekranlarına dönme kararı alması ünlü ismin hayranlarını çok mutlu etti. Bizim Hikaye isimli televizyon dizisi projesi ile büyük bir başarı kazanan ve geniş hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Hazal Kaya, FOX TV'de seyirci karşısına çıkacak.

Bir süre önce Ali Atay ile dünyaevine giren ve oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getiren ünlü isim Hazal Kaya iş hayatının yanı sıra özel hayatında da mutlu günler geçirmekte. Üst üste projelere imza atan ünlü oyuncu, iş yaşamında da adından söz ettirirken hayranları oyuncuyu farklı projelerde gördüğü için oldukça mutlu.

Oyuncunun son olarak Med Yapım'ın sahibi olan Fatih Aksoy ile anlaşma imzaladı bilgisine ulaşıldı ve bir uyarlama dizide başrol oynayacağı öğrenildi. Buğra Gülsoy ile yeni dizide partner olacak olan Hazal Kaya'nın yeni dizisinin yönetmenliğini ise Arda Sarıgün’ün yapacağı bilgisine ulaşıldı. 2,5 yıllık bir ara ardından tekrardan sete dönecek olan oyuncu hayranları ile buluşmak için sabırsızlanıyor.