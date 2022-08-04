Hazal Kaya ile Onur Tuna Disney Plus'ta Buluştu

Benden Ne Olur isimli sinema filmi Hazal Kaya ve Onur Tuna gibi iki başarılı oyuncuyu başrolde bulunduruyordu. Söz konusu film projesi Disney Plus'ta izleyici karşısına çıktığı ilk gün top 10 listesine zirveden giriş yaptı ve başarısıyla adından söz ettirdi. Benden Ne Olur isimli film projesinde Onur Tuna, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan ve Selin Şekerci birlikte kamera karşısına geçmişti. 14 Ocak 2022 tarihinde vizyona giren filmin yönetmenliği Murat Şenöy tarafından üstlenilmişti. Müge Öztürk ile Aslı Kızmaz, Aslı Kızmaz1ın aynı isimli kitabını senaryolaştırmıştı. Söz konusu proje Onur Tuna ile Hazal Kaya'nın hayranları tarafından merakla heyecan içerisinde bekleniyordu. Benden Ne Olur filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Film dijital platform'a giriş yapar yapmaz top 10 listesinin zirvesinde yer aldı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Projesi hakkında yaşadığı mutluluğu sosyal medya paylaşımıyla duyuran Aslı Kızmaz bu duygusunu takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi. Sertap Bal isimli genç bir kadının hayat Hikayesi Benden Ne Olur filminde seyirci ile buluşmuştu. Herkesin ve özellikle her kadının hayatını yazarken kendi üzerinden bir şeyler bulabileceği bir karakter olan Sertap, 28 yaşındayken yaşadıklarını seyirci kitlesine anlatıyordu. Karakter, yaşına rağmen tüm çevresinden beklenen düzenli hayatı bir türlü olduramamıştı ve istediği şeyler hakkında sıklıkla fikri değişiyordu. Kimlik arayışında olan ve kalıplara uymayan genç kadın hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Sertap karakteri filmde ablası Harika'nın evini yakması sonucunda parasız ve evsiz bir hayat yaşamaya başlamıştı. Ablası Harika Sertab’a “Senden hiçbir şey olmaz” demiş ve karakter bu gelişme ile büyük bir kırılma dönemi yaşamıştı. Kendisine söz veren Sertap karakteri sonradan hayatına tutunmaya karar verip yeni bir yol almıştı. Sertab'ın yeni hayatı ise başarı, başarısızlık, kalp kırıklığı ve aşk arasında maceralı bir şekilde devam etmekteydi

Hazal Kaya hayatı ve biyografisi Hazal Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim, çocuğu var mı?

Türk dizi oyuncusu olan Leyla Hazal Kaya, 1 Ekim 1990 İstanbul doğumludur. İlkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda tamamlayan ünlü oyuncu daha sonra İstanbul İtalyan lisesinde lise eğitimi almıştır. 2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Performans bölümüne giriş yapan ünlü oyuncu, Balat'ta büyümüştür.

Anne ve babası avukat olan ünlü oyuncu, 1997 tarihinde annesiyle babasının ayrılması ardından annesi ile yaşamaya başlamıştır. Küçük yaşlar itibarıyla sanat ile ilgili olan ünlü oyuncu 4.5 yaşında keman dersleri alırken 7 yaşında da bale yapmıştır. Hazal Kaya lisede okuduğu sırada okulun korosunda ve tiyatro bölümünde yer alırken bazı ajanslara başvurmuş ve katalog çekimlerinde de performans sergilemiştir.

Cola Turca'nın reklam yüzü olmayı lise hayatına devam ederken başaran ünlü oyuncu Hazal Kaya, Acemi Cadı dizisinde 2006 senesinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak bulunmuştur. Acemi Cadı isimli televizyon dizisi projesinde Pelin karakterine hayat veren ünlü oyuncu lise 2 sınıftayken 2007'de ise Genco isimli televizyon dizisinde başrol oyuncusu olarak sevenleri karşısına çıkmıştır. Aşk-ı Memnu isimli efsane diziyse Hazal Kaya'nın hayatında çok önemli bir yere sahip bir projedir. Halit Ziya uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizi projesi Kanal D ekranlarda seyirci kitlesiyle buluşmuştur ve Hazal Kaya söz konusu dizide Nihal isimli karaktere hayat vermiştir.