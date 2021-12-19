Hazal Filiz Küçükköse Yeni Bir Rol İstiyor

Son zamanlarda televizyon ekranlarında yer almayan ve yeni projesinin ne olacağı merak ve heyecan içerisinde beklenen ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu magazin muhabirlerinin sıklıkla kendisine yöneltmiş olduğu yeni dizi hakkında sorulan sorular ile karşılaşıyor ve yanıtları ile dikkat çekiyordu. Ünlü isim, aradığı gibi bir rol gelmemesinden yakındı ve bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden daha farklı bir şekilde sevenleri karşısına çıkmayı istediğini belirtti.

Bugüne kadar çok çeşitli projelerde ve karakterlerde yer alan yetenekli oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, daha önce rol almadığı farklı bir proje gelmesi için bekleyişini sürdürüyor. Oyuncunun çeşitli teklifleri reddettiği ve bir süredir beklediği de biliniyor. Ancak yapılan son açıklamalara göre Küçükköse'nin direncinin kırılmak üzere olduğu bilgisine ulaşıldı.

Oyuncunun yaz dizlerini kabul etmediği biliniyor ve kış sezonu için gelen projelere baktığı düşünülüyordu. Projeler hakkında bir senedir dayandığını açıklayan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, başka şeyler oynamak için direndiğini ve aynı tarzda karakterlerin gelmesini istemediğini belirtti. Fakat bu konu ile ilgili olarak direncinin kırılmasına da az kaldığını açıklayan oyuncu merak edilenleri yanıtladı.

Yeni proje ile ilgili sorulan sorulara samimi bir şekilde yanıt veren ünlü oyuncu her türlü karakteri oynayabileceğini de ifade etti ve dikkatleri üstünde topladı. Diğer taraftan bir rolü iyi bir şekilde oynadığı zaman sıklıkla o role benzer teklifler gelmesinin de bir problem olduğunu açıklayan ünlü isim, bir karakteri çok iyi oynadığı zaman bu durumun oyuncularının üstüne yapıştığını açıkladı. Bu tavır sebebiyle problemler yaşadığını açıklayan ünlü isim pandemi döneminde kendisine gelen tekliflerin de aynı çizgide olduğunu ancak bunu kırmak için direndiğini aktardı. Ünlü isim bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden farklı bir türde teklif gelirse bu teklifi kabul edip sete çıkmayı istiyor.