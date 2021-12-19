Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi Yeni Bir Karar Aldı

Geçtiğimiz hafta seyirci kitlesi ile buluşamayan ve Fox TV ekranlarında yayınlanmayan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Yiğit Kirazcı, Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu ve Tülin Ece'nin başrollerinde bulunduğu dizinin ara verilmesinin nedeni ise merak edilmiş ve konu hakkında seyirci kitlesi tarafından araştırmalar gerçekleşmişti.

Projenin yayın hayatına ara vermesinin nedeni ise daha sonra öğrenildi ve yaşanan koronavirüs vakasının bu duruma sebep olduğuna dikkat çekildi. Bu durum da Evlilik Hakkında Her Şey isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünü ekranlara getirememesinin ana nedeni olarak gösterildi.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır projede Azra karakterine hayat veriyor ve bu rol ile sevenleri karşısına çıkıyordu. Bununla birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen oyuncu dizinin yayın hayatına ara verilmesine sebep oldu ve proje çekimlerinin de yarıda kaldığı öğrenildi. Dizinin başrolü Gökçe Bahadır'ın karantina sürecine girmesi sebebiyle dizi çekimlerinde aksamaların yaşandığı öğrenildi.

Fox TV ise meydana gelen bu durumu oldukça iyi bir şekilde değerlendirdi ve Mahkum isimli televizyon dizisi projesini geçtiğimiz Salı akşamı başlatarak dikkatleri üzerinde topladı. Bir haftada 2 bölümü art arda yayınlayarak çok başarılı bir strateji izleyen Fox TV, yüksek izlenme oranları da elde etti.

Yayın hayatına yeni başlayan Mahkum dizisi hem Salı hem de Perşembe akşamı yayınlanarak başarılı reyting oranları elde etti ve bu da yeni dizi için önemli bir kazanım olarak görüldü. Diğer taraftan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi için alınan yeni karar da dikkat çekici olarak nitelendirildi. Dizinin 13. bölümünün 21 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmasına karar verildiği aktarıldı. Dizi, boşanmaların ve evliliklerin iç yüzünü ekranlara taşıyarak ekran hayatına oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor ve izleyici kitlesinden beğeni dolu yorumlar alıyor.