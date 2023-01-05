Hazal Filiz Küçükköse Kararları Sebebiyle Şanssız Bir Dönem Yaşıyor

Başarılı oyuncu Hazal Filiz Küçükköse çok iyi giden bir oyunculuk kariyerine sahipti fakat son iki senede ise bu durum değişti. Ünlü oyuncunun kariyer yolculuğu 2 yıldır kesintiye uğramış bir durumda bulunuyordu. Küçükköse oyunculuk kariyerine 2009 yılında adım atmış ve 2011-2014 seneleri arasında izleyici ile buluşan Beni Affet isimli günlük dizi projesinde hayat verdiği Leyla karakteriyle parlama noktasını yaşamıştı. Daha sonra Kara Sevda isimli televizyon dizisi projesi Hazal Filiz küçükköse'ye hem Türkiye'de hem yurt dışına büyük bir popülerlik kazandırarak önemli bir yapım haline gelmişti. Oyuncu Kara Sevda dizisinde Zeynep isimli karakteri canlandırmış ve bu dizi projesi yurt dışında da çok ilgi gören bir yapım haline gelmişti. Bu şekilde geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu 2015'li yıllardan sonra ise istediğini bulma konusunda başarı gösteremedi.

Yer aldığı projelerde aradığı tarzda bir yapım bulamayan ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse bir süredir ekranlardan uzakta kaldı ve seyirci karşısına çıkamadı. Zemheri, Rüya ve Mehmet Bir Cihan Fatihi gibi kısa süren işlerde performans sergileyen ünlü oyuncu yeteri kadar dikkat çekemedi ve magazin gündeminde de geri planda kaldı.

Yaz dizilerinden de gelen teklifleri geri çeviren Hazal Filiz Küçükköse yaklaşık 2 yıl boyunca ekranlarda yer alamayarak sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Fox TV için hazırlanan ve 2022-2023 sezonunda ekranlarda olması planlanan Bir Peri Masalı dizisinin oyuncu kadrosuna katılım gösteren ünlü isim Hazal Filiz Küçükköse yine bir şanssızlık yaşadı. Projenin başrolünde Tarık Emir Tekin ile Alina Boz bulunuyordu ve 2 ünlü isim partner olarak dizide performans sergiliyordu dizi yalnızca 13 bölüm boyunca ekran hayatında tutunabildi ve projenin elde ettiği reyting oranları beklenenden oldukça düşük geldi. Bir Peri Masalı isimli dizi Hazal Filiz Küçükköse’nin adına bir şanssızlık olarak yazıldı ve oyuncu yine hayranlarından uzakta kaldı. Ancak Hazal Filiz Küçükköse yapmış olduğu açıklamalarda bu durum ile ilgili yanıt verdi ve umudunu kaybetmediğini açıkladı.

Yeni senede farklı projeler ile oyunculuk kariyerinde yolculuğuna devam edeceğini açıklayan ünlü isim Hazal Filiz Küçükköse, Bir Peri Masalı isimli televizyon dizisi projesinin bittiğini söyledi. Daha sonra yeni işlerin olabileceğini açıklayan ünlü oyuncu ocak ayı sonrasında görüşmelerinin olduğunu belirtti ve yeni sezona ya da ara sezona bir şeyler olacağını anlattı. Ünlü ismin yapmış olduğu bu açıklamalar ardından Hazal Filiz Küçükköse'nin 2023 senesinde dizi setlerine ara vermeden kariyer yolculuğuna devam etme kararlılığında olduğu görüldü.

Hazal Filiz Küçükköse Mersin'de 9 Şubat 1988 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Ünlü oyuncu Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. Oyunculuk eğitimleri de alan Hazal Filiz Küçükköse ilk televizyon tecrübesini ise Deniz Yıldızı isimli dizide yaşamış ve geniş bir hayran kitlesi elde etmiştir. Deniz Yıldızı dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Tuan Tunalı ile 2014 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 2018 yılında ise bu evliliği sonlandırmıştır.