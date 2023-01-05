12’li ve 24’lü rulo tuvalet kağıtlarında %50’ye varan şahane indirimler! Kaçıran pişman oluyor!

Tuvalet kağıtlarında yaşanan büyük fiyat artışları, vatandaşları tedirgin etti. Özellikle 2022’nin son aylarına kadar %50’lere dayanan fiyat artışı vatandaşları isyan ettirirken, Trendyol ve Çiçeksepeti gibi Pazaryeri platformlarında inanılmaz fiyat kampanyaları başlatıldı. Pazaryerlerinin tuvalet kağıtlarında uyguladığı fiyat kampanyaları, ŞOK, A101, Migros ve BİM gibi zincir marketleri de etkiledi. İşte BİM, Migros, ŞOK ve A101 tuvalet kâğıdı kampanyası ile ilgili merak edilen fiyatlar…

Tuvalet kağıtlarında kaçırılmaz fiyatlar

2022 yılının ortalarına doğru fiyatı 82 TL’ye kadar gerileyen tuvalet kağıtları, 2022 yılının son aylarına doğru 149 TL’ye kadar artış gösterdi. Peki, 2023 12’li solo tuvalet kâğıdı ne kadar? 2022 yılının son aylarında enflasyona bağlı olarak gelişen fiyat artışları, 2023 yılının ilk aylarında vatandaşları sevindirmeye başladı.

Ocak ayının sonuna kadar sürecek olan tuvalet kâğıdı kampanyalarında; A101, BİM, Migros, Carrefour ve ŞOK büyük indirim kampanyaları başlattı.

· A101 Solo 24’lü tuvalet kâğıdı: 89 TL

· BİM 24’lü tuvalet kâğıdı: 68 TL

· Migros 24’lü Selpak tuvalet kâğıdı: 149 TL

· ŞOK 16’lı Comfort tuvalet kâğıdı: 69,50 TL

· CarrefourSA 24’lü Solo tuvalet kâğıdı: 199 TL

Zincir marketlerin güncellediği tuvalet kâğıdı fiyatları bu şekilde listeleniyor. Tuvalet kâğıdı 24’lü en ucuz fiyat kampanyalarından yararlanmak için kampanya tarihini kaçırmamanız gerekiyor.

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