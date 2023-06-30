Televizyon ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan ve ilk bölümünü izleyici karşısına çıkaran Üvey Anne dizisi dikkat çekmeye devam ediyor. İlk bölümünü 19 Haziran Pazartesi akşamında ekranlarda yayınlayan Üvey Anne isimli televizyon dizisi projesi bir dram yapımı olarak rakiplerinin önüne geçiyor. Yaz döneminde izleyici kitlesine üzüntülü anlar yaşatacak olan Üvey Anne isimli dizi projesi sert bir dram hikayesi olarak ekranlarda yer alacak.

Söz konusu dizi hikayesinin başrolünde yer alan Hazal Filiz Küçükköse ile Kutsi'nin enerjileri ve uyumu beğeni topluyor. Proje yayın hayatına başlamadan önce ikili arasındaki uyum ilgi çekmiş ve enerjilerini tuttuğu görünmüştü. Güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse bu sıralarda kariyerinde çok farklı bir rol ile dikkat çekiyor ve hayranları karşısına çıkması sebebiyle onları mutlu ediyor. Diğer taraftan ünlü oyuncunun partneri Kutsi de Serap karakteri ile beraber oynuyor. Şarkıcı oyuncu Kutsi bu dizinin hikayesinde Faruk isimli karakteri canlandırıyor.

Uzun bir ara ardından yeni dizi projesi ile sevenleri karşısına çıkan Kutsi bu defa dizide Faruk isimli karakteri canlandırıyor. Projenin hikayesinden çok etkilenmesi sebebiyle teklifi kabul ettiğini açıklayan Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse ile başrolde ön planda.

Dizi hikayesine Serap isimli karakter zehirli bir sarmaşık gibi etrafta olacak ve Faruk karakterinin etrafı da Serap karakteri ile sarılacak. Serap'ın tüm insanları manipüle edebilecek bir zekaya sahip olduğunu ifade eden Hazar Filiz Küçükköse onun güzel görünen ve içine girdiğiniz zaman çıkılamayacak bir labirent gibi olduğunu aktardı. İnsanların Serap karakterinin iyi ya da kötü olduğunu anlayamadığını ifade eden Küçükköse, bu karakterin bir manipülatör olduğunu söyledi. Oyuncu hayat verdiği karakter hakkında dikkat çekici sözler sarf etti ve Serap karakterinin kötü olabileceğinin akıllara gelmeyeceğini aktardı.