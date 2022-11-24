Hayat Bugün Dizisinde Başrol Oyuncuları Çok Uyumlu

Show TV ekranlarında Çarşamba akşamlarında seyirci karşısına çıkmakta olan Hayat Bugün isimli televizyon dizisi projesi büyük iddialar ile yayın hayatına başlamıştı ancak dizi her ne kadar iddialı bir şekilde yayın hayatına başlasa da istenilen sonuçlar elde edilemedi ve reyting oranları hayal kırıklığına uğrattı. Dizide Ulaş Tuna astepe öne çıkarken Tansel Öngel, Hazar Ergüçlü ve Hande Doğandemir de başrollerde bulunuyor. 4 tecrübeli ve başarılı isim geniş bir hayran kitlesine sahip olmaları sebebiyle diziyi de öne çıkartıyor. Bugüne kadar seyirci grubu doktor dizilerine ilgi gösterse de Hayat Bugün dizisi için aynı durum geçerli olmadı.

Yabancı bir dizinin uyarlaması olarak Türk televizyon kanallarında yayın hayatına başlayan Hayat Bugün dizisinde derin ile Aras karakterleri ekran uyumları ile beğeni topladı. Dizi her ne kadar beklenen reyting oranlarına ulaşamasa da Derin ile Aras karakterlerine sosyal medya ortamlarında yoğun bir bilgi gösteriliyor. Hande Doğandemir ile Tansel Öngel ikilisi iyi bir dizi çifti olarak yollarına devam ediyor. Onedio'nun YouTube kanalına konuk olarak katılım gösteren iki başarılı oyuncu hayranlarından gelen sorulara yanıt verdi ve dikkatleri üzerine topladı. Oyuncuların yanıtları Hayat Bugün dizisinde canlandırdıkları karakterler ve gerçek hayatlarındaki karakterleri hakkında oldu.

Derin karakterinin işkolik olduğunu belirten ünlü oyuncu Hande Doğandemir kendisinin de işkolik olduğunu ve konu iş olduğu zaman ikisinin de hırslı olduğunu belirtti. Konuya esprili sözlerle yaklaşan Tansel Öngel ise kendisinin de kesip biçmeyi bildiğini açıkladı. Projenin 2. bölümünde oyuncu bir repliği hatırlattı ve fırsat verilirse kalp de tamir edeceğini açıkladı. Ünlü oyuncu Hande Doğandemir ise partnerinin bu sözü söyleyeceğini çok iyi bildiğini ifade ederken onu tanıdığını açıkladı. Dizide Hande Doğan Demir ile Tansel Önger ikilisinin yüksek enerjisi ve uyumu dikkat çekiyor. Projede seyirci grubu Deirn ve Aras karakterlerine yoğun bir ilgi gösteriyor ve her iki oyuncu sevilerek izleniyor.

Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında?

Kilis'te 24 Eylül 1976 tarihinde dünyaya gelen ünlü oyuncu Tansel Öngel Ankara'da büyümüştür. Babaannesi Selanik göçmeni ve dedesi Lübnanlı olan ünlü oyuncunun annesi ile babası öğretmendir. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara'da Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olan Tansel Öngel 2000 yılında Trabzon devlet tiyatrosunda göreve başlamıştır.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel Muhteşem Yüzyıl isim televizyon dizisi projesinde 36 bölüm boyunca rol almış ve hayat verdiği karakter ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 2 sezon boyunca Benim İçin Üzülme dizisinde de Niyazi karakterini canlandıran Tansel Öngel ekranların aranılan yüzüdür.

Tansel Öngel 2007 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Özge Özder ile evlenmiş fakat çift evlendikten 3 sene sonra 2010 yılında boşanma kararı almıştır. Özge Özder Tansel Öngel'den ayrıldıktan sonra Sinan Güleryüz ile 2018 yılında evlenmiş ve çiftin bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.