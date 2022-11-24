Çalmadan oynatan fiyat listesi açıklandı! ÖTV indirimiyle Fiat Egea, Hyundai İ10-İ20 kaç paraya düştü!

ÖTV indirimiyle Fiat Egea, Hyundai İ10-İ20 kaç paraya düştü! Çalmadan oynatan fiyat listesi açıklandı! Otomobillerde matrah düzenlemesi herkesin bildiği gibi aslında 1 Aralık'ta start alacaktı. Fakat gelen tepkiler üzerine öne çekildi. Alınan bu karara birlikte motor silindir hacmi 1600 cc altındaki araçlarda matrah alt limiti 120 bin TL’den 184 bin TL’ye çıktı. Matrah üst limiti ise 200 bin TL’den 280 bin TL’ye yükseldi.

Otomobil üzerine yazdığı yazılarla ön plana çıkan gazeteci Emre Özpeynirci, Twitter hesabı üzerinden “En ucuz Fiat Egea'nın fiyatı 402.900 TL'den ,11 indirimle 355.500 TL'ye,

En ucuz Hyundai i20'nin fiyatı 437.000 TL'den ,67 indirimle 364.166 TL'ye

Hyundai İ10 1.0 MPI 67 PS Jump model araç fiyatının ise 331.000 TL'ye indi.” paylaşımı yaptı.

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