Hat Sahiplerini Mutlu Edecek Haber Geldi Duyan Çok Sevinecek     

Telefon şirketleri gün geçtikçe yenilik ve yeni kampanyalar ile hat sahiplerinin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Bu sefer tam bir aylık bir hediye Türk Telekom sahipleri bu kampanyadan yararlanmak için sıraya girdi. Kampanyaya katılım sayısı neredeyse rekor seviyeye ulaştı. Peki, nedir bu hat sahiplerinin akın ettiği kampanya? Katılım şartları nelerdir?

Türk Telekom Yine Başrolde

Kampanyalarının ardı arkası kesilmeyen Türk Telekom tarafından yine hat sahiplerinin yüzünü güldüren ve çok sayıda hat sahibinin katılmaya başladığı yeni bir kampanya duyurduğu açıklandı. Bu kampanya ile kazanılan hediye tam bir ay boyunca kullanılabilecek ve kampanya katılımdan hemen sonra hediyeler bakiye ye yüklenecek. Kampanyaya katılım ise çok basit yapılıyor. Kampanyaya katılmak ve hediyeden bit ay boyunca yararlanabilmek için son gün 31.12.2022. kampanyaya katılmak için bu tarihten önce koşulu yerine getirmek gerekiyor.

Nedir Bu Kampanya?

Türk Telekom Ziraat bankası ile yaptığı bir anlaşma ile Ziraat Bankası üzerinde otomatik fatura ödeme talimatı veren Türk Telekom hat sahiplerine bir ay boyunca 2 GB internet hediye edileceği duyuruldu. Ziraat bankası müşterisi olan tüm Türk Telekom hat sahiplerinin yararlanacağı bu kampanyanın tek koşulu telefon faturasını ziraat bankası üzerinden otomatik ödeme talimatı ile ödemek olacaktır.

Nasıl Talimat Verilecek?

Ziraat Bankası üzerinden otomatik fatura ödeme talimatı vermek çok kolay. İster Ziraat bankası ATM’ leri tarafından, Ziraat mobil, internet bankacılığı ve tabi ki telefon bankacılığı ile bu kampanyadan yararlanmak mümkün. Yapılması gereken tek şey bu kanallardan herhangi bir aracılığı ile Türk Telekom hattının faturasını otomatik ödeme talimatı vermek. Üstelik bu işlem için saatlerce banka kuyrukları beklemek zorunda kalmadan.

Kampanyaya Herkes Katılabilir Mi?

Kampanyaya Türk Telekom hat sahipleri ve Ziraat Bankası müşterisi olan herkes rahatlıkla katılabilir. Üstelik katılım için herhangi bir ücret ödemek yok. Saatlerce banka kuyruklarında sıra beklemeden istenilen her an her yerde sadece beş dakika içinde kampanyaya katılım sağlanabilir. Bu kampanya için Türk Telekom hat sahibi olabilir ya da ziraat bankası müşterisi olarak da yararlanılabilir.