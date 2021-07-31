Hastaneye Kaldırılan Tuğba Özay'a İkinci Kötü Haber!

Türkiye'nin pek çok bölgesinde eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları hala devam ediyor ve ekipler yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Çıkan yangınlar ile birlikte televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken düşüncelerini dile getiriyor. Eski manken Tuğba Özay yaklaşık olarak 2 gün önce Manavgat'ta çıkan yangın ardından gözyaşlarına boğulmuş ve Instagram hesabından video yayınlayarak yardım istemiştim. Manavgat'ta bulunan çiftliğinin yanması üzerine fenalaşan Tuğba Özay'ın hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenilmişti. Manavgat'ta bulunan çiftliği, yangın sebebiyle hasar gören eski manken Tuğba Özay almış olduğu ikinci bir acı haber ile yıkıldı.

4 ayrı noktada Manavgat'ta çıkan korkunç yangın eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliğine sıçradı ve ünlü isim sosyal medya hesabından gözyaşları içerisinde konuyu anlatarak yardım istedi. Manavgat'a yetişmeye çalıştığını ifade eden ünlü isim “ne olur sesimizi duyurun” şeklinde ifadeler de kullandı. Yangın haberini öğrenmesi ile sinir krizi geçiren ve daha sonra felç geçirdiği öne sürülen eski mankenin hastanelik olduğu da biliniyordu.

4 farklı noktada çıkan yangında çiftliği zarar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğraf ile takipçilerine acı haberi duyurdu. Tarçın ismini verdiği tayının çiftliğin yanması sebebi ile yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdiği bilgisine ulaşıldı. Eski manken Tuğba Özay yaşamış olduğu acıyı sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu fotoğraf ile dile getirdi ve sanatçının takipçileri üzüntüye boğuldu.

Kısa bir süre önce Türkiye'de Osmaniye, Muğla, Antalya, Adana ve Mersin başta olmak üzere 21 ilde çıkan orman yangınları Türkiye'nin gündeminde yer aldı ve vatandaşlar üzüntüye boğuldu. Ünlüler de bu yangına sessiz kalmazken sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlanıp personellere teşekkürler dile getirdi.