Cumhurbaşkanlığından Duyuru Sonrasında, Bankalar 0.98 Faizli Kredi Vereceğini Duyurdu, Tek Tek Açıklandı

Son dakika kampanyaları olarak, düşük faizli kredi alacaklara yeni bir haber var. Bankalar üzerinden 0.98 faizli kredi kullanabileceksiniz. Konut kredisi kullanacak olan müşteriler, kredilerini kendilerine uygun olan bankalardan almaktadırlar. Kredi kullanacak olan kişiler, eğer kredi notu uygun ve alacakları ev konut kredisine uygunsa kredilerini hemen alabilirler.

Sizde eğer konut kredisi başvurusu yapacaksanız, kredi başvuru aşamaları ve politikalar haricinde ayrıca bankanın kredi faiz oranlarına da bakarak onay alabilirsiniz. 0.98 faiz oranlarıyla konut kredisi kullanabilmeniz için bazı şartlar vardır. Şimdi sizlere bu şartlar hakkında bilgiler vereceğiz. Kredi kullanacak olan kişiler vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurusu yaparak hemen onay alabilirler. İşte detaylar... Not: 0.98 faiz oranları ile konut kredisi kullanmanız için bankaların maaş müşterisi olmanız ve kredi notunuzun 1600 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Başvurusu

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara uygun olmaları durumunda uygun faizlerle kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi alacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olmaları ile birlikte, alacakları evin ekspertiz değerinin yüzde 90'nına kadar kredi kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsa, en az 1 yıllık sigortası olması gerekiyor. Konut kredisi kullanacak olan kişiler, Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorlarsa anca emekli olmaları durumunda bu şekilde onay alabilirler. Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. 500.000 TL'ye kadar banka kişiye özel faiz oranları ile kredi imkanı tanıyacaktır.

Akbank Konut Kredisi Başvurusu

Akbank üzerinden de kredi başvurusu yapacaksanız, en yakın banka şubesine giderek buradan kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, kredilerini en fazla 120 ay vadeye kadar alarak yapabileceklerdir. Akbank konut kredisi başvurusu yapacak olan kişi çalışıyor ve emekli olması durumunda onay alabilecektir. Konut kredilerinde 3 ay erteleme imkanı da olacaktır. Bu banka kişiye özel faiz oranları ile kredi vermektedir.

Denizbank Konut Kredisi Başvurusu

Ev sahibi olmak isteyen müşteriler, düşük faiz oranları ile kredi almak istiyorlarsa, kredi başvurusunu en yakın Denizbank şubesinden yapabilirler. İhtiyaç kredilerinde olduğu gibi, banka konut kredilerinde de uygun faizlerle ve kolay başvuru imkanları ile birlikte bizlere imkan sağlayacaktır. 120 ay vadeli olarak alacağınız konut kredisine başvuru yapmak istiyorsanız, kredinizi Denizbank'tan alabilirsiniz. 3 ay erteleme yapacağınız bu kredilere başvuru yaparken kimlik, gelir belgesi ve konut tapu fotokopilerini bankaya verebilirsiniz. Denizbank'ın başvurusu yapıldığı zaman değerlendirme şube onayında olacak ve sizlere anında kredi imkanı sunulacaktır.