9-15 Ocak 2023 Haftalık Burç Yorumları

Yeni haftada hareketli gezegen etkileşimleri gündemde olacak ve Mars geri hareketini bitirecek olma sebebiyle çok önemli bir etki gösterecek. Mars'ın ileri hareketine geçmesiyle enerji yükselecek ve olay bazında ortaya çıkan durumlar yaşanmaya başlayacak. Hazırlık evresi bitecek ve bu durum yeni gelişmelere gebe olacak. Ancak her ne kadar Mars bu hafta ileri hareketine geçmiş olsa da durağın periyotta olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte Uranüs Merkür ile entellektüel faydaları olan yaratıcı ve uyumlu bir açı sağlayacak. Mars ve Venüs arasındaki uyumlu açı da tutku açısından ilişkilerde oldukça iyi bir durumu ortaya koyacak.

Yeni haftada empatiler kurulacak, yaratıcı olunacak ve duygusal alanlar yaşanacak. Venüs Uranüs karesi ise haftanın en zorlayıcı açısını işaret etmektedir. Pazartesi gününde ay aslan burcunda olacak ve haftaya bu şekilde başlanacak. Ay’ın aslan burcunda bulunma sebebiyle insanlar kendilerine özgü bir biçimde ifade ederken güçlü hissedecekler. Bunun yanı sıra iletişim seviyeleri de yüksek oranda seyredecek olan burç sahipleri Uranüs karesi sebebiyle bazı durumlarda değişiklik arayabilir ve kendilerini gergin hissedebilir.

Salı gününde ise ay tekrardan aslan burcunda ileri hareketinde olmaya devam edecek. Ay akşama doğru Başak burcuna geçiş yapacak ve gün içerisinde önemli bir açı yaşanmayacak. Sabah saatlerinde genel olarak rahat bir gün geçirilecek fakat akşama doğru daha iş odaklı ve gergin bir yapıya bürünecek.

Çarşamba gününde Ay bu defa başak burcunun ileri hareketin olacak ve Mars ile sert bir etkileşime girecek. Bu durum sağlıklı iş konularında gergin bir güne işaret edebilir ve kazalardan uzak durmak gerekebilir.

Perşembe gününde ise ay başak burcunda ilerlemesine devam edecek ve Neptün ile sert bir açının yaşanması bazı kafa karışıklıklarına sebep olabilecek. Bir grup insan iş yapmak isterken kendilerini kaçmaya çalışırken bulabilir.

Cuma gününde ise Ay bu defa Terazi burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş önemli etkileri barındıracak ve çok sayıda insanı etkisi altına alacak. İkili ilişkiler burç sahiplerinin odağında olacak ve gün içerisinde Ay'ın Jüpiter ile oluşturduğu kare abartma gibi durumlara sebep olacak. Diğer taraftan gereksiz özgüven içerisinde bulunmak gibi bir durum da gündemde yer alabilir.

Cumartesi gününde haftanın en güzel günü yaşanacak ve ay Venüs ile Terazi burcunda uyumlu bir açıda bulunacak. Cumartesi gününde ikili ilişkiler açısından oldukça güzel bir gün geçirilebilir ve gün sosyallik ile değerlendirilebilir.

Haftanın son günü olan pazar gününde ise sabah saatlerinde Ay, terazi burcunda ilerlemesine devam ediyor olacak ve bir önceki gün yaşanan durumların bir kısmı etkilerini devam ettirecek. Gün içerisinde ise ilerleyen saatlerde Plüton ile Güneş sert bir etkileşime girecek ve daha sonra akrep burcunu akşama doğru geçecek. Pazar gününde gerginlik yaşanabilir ve akşam saatlerinde özellikle dikkatli davranılması tavsiye edilmektedir.