Milyonlarca Vatandaş Bunu Bekliyordu! "15 Yıl ve 3600 Prim Günü" Kaçırmış Olan Kişilere Tazminat Hakkı Doğdu

Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan vatandaşlar, 15 yıl ve 3600 gün prim ile kıdem tazminatı alabilecek. Eylül 1999 yılından sonra sigorta girişi bulunanlarda ise bu şart 4500 gün ve 25 yıldır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konuda müjdeli haber geldi. “15 yıl ve 3600 gün” hakkı için yapılan çalışmalar ile yeniden gündeme geldi. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta olarak çalışan kişiler 15 yıl ve 3600 prim günü kullanarak kıdem tazminatı alabilecek. Bu tarihten sonra işe giren vatandaşlar ise 4500 gün ve 25 yıl şartını yerine getirmeleri halinde faydalanabilecek.

"15 yıl 3600 günü" uygulama ve şartını kaçıran kişiler, tazminat alabilmek için ikinci kez başvuru hakkı verildi. Bu konuda yapılan önemli güncelleme ile ilgili kişilere fırsat tanındı. 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kişiler, 15 yıl ve 3600 prim ile kıdem tazminatı alabilecek. Bu tarihten sonra sigorta giriş olanlarda durum biraz farklı gözüküyor. 25 yıl ve 4500 prim günü şartı devreye giriyor.

9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi bulunan vatandaşlar, belirlenmiş olan koşulları yerine getirmeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Bu tarihten sonra sigorta olanlar ise 4500 gün ve 25 yıl sınırını geçmeleri gerekecek.

Bu konuda 2000 yılında sigortalı olarak her hangi bir işyerinde çalışmaya başlayan kişi, 15 yıl 3600 prim günü ile kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için 25 yıl süre ile çalışmış ve 4500 prim gününü doldurmuş olması gerekecek. 7000 prim gün şartının karşılanması da kıdem tazminatını almaya yetecek.

65 yaşına yeni girmiş ve her hangi bir geliri olmayan bir bayan için, 65 yaş maaşına hak kazanıp kazanılmayacağı durumu ise kişinin başka bir kaynaktan gelirini olmaması durumunda faydalanabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlarda ve eşinin gelir toplamı asgari ücretin net tutarının üçte biri üzerinde ise yine 65 yaş maaşı alması söz konusu olmayacak.