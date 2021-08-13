Hande Erçel’den Kerem Bürsin ile Film Açıklaması

Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisinde tanışan ve daha sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Kerem Bursin ile Hande Erçel hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı. Önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yapan ünlü oyuncu Hande Erçel, çıkışta muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi. Sevgilisi Kerem Bürsin ile beraber rol alması için sinema filmi teklifi geldiği hakkında açıklamalar yapan ünlü oyuncu, merak edilenlere de yanıt verdi.

Bu durumu kendisinin de muhabirlerden öğrendiğini ifade eden Hande Erçel böyle bir teklifin bulunmadığını söyledi. Teklif gelirse Kerem Bürsin ile seve seve oynayacaklarını ifade eden oyuncu, dikkatleri üzerinde topladı.

Geçtiğimiz gün menajerlik şirketinde toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Hande Erçel, keyifli halleri ile kameralara yansıdı. Birkaç saat süren toplantı ardından çıkışta kameralara yansıyan ünlü oyuncu, açıklamaları ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Toplantı çıkışında gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen 27 yaşındaki yetenekli oyuncu, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile bir filmde rol alması için teklif gelmediğini açıkladı. Lonu hakkında merak edilenleri yanıt veren başarılı isim, böyle bir teklif gelirse seve seve oynayacaklarını da ifade edip gülümsemekle yetindi.

Sosyal medya hakkında sorulan soru karşısında ise kahkaha atan Hande Erçel, Türkiye'nin en kaslı erkekleri sıralamasında zirveyi zorlayan sevgilisi Kerem Bürsin'in çok konuşulması hakkında gülmekle yetindi.

Önceki haftalarda rol arkadaşı Kerem Bürsin ile ilişki yaşaması ile ilgili açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, utangaç tavırlar sergileyerek dikkatleri üzerinde toplanmıştı. İlişkilerinin yeni olduğunu ve muhabirlerin başladığı zaman direkt haberleri olacağını açıklayan ünlü isim, dizinin başladığı sırada ilişkilerinin iş arkadaşlığı olduğunu ancak daha sonra ilişkiye dönüştüğünü ifade etmişti. Evlilik hakkında da açıklamalar yapan ünlü çift şu an yalnızca işlerini yaptıklarını belirtirken keyifli bir ilişkileri olduğunu da söylemişti.