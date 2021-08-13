İçimizden Biri Dizisi Oyuncuları ve Konusu! İçimizden Biri Ne Zaman Başlayacak?

Show TV ekranlarında yeni sezonda seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamlayan İçimizden Biri isimli yeni proje hakkında detaylar öğrenildi. İlk bölüm için start verilen dizinin çekimlere başladığı ve Eylül ayında ise ekranda olacağı bilgisine ulaşıldı.

Çekimler Marmaris'te gerçekleşirken Kuzey Yıldızı İlk Aşk projesinin yöneteni Ersoy Güler yeni dizinin yönetmen koltuğunda oturmakta. Show TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşacak olan dizinin başrollerini ise Bora Akkaş ile Özge Yağız paylaşıyor.

Özge Yağız son olarak Sol Yanım isimli televizyon dizisi projesinde Serra karakterine hayat vermiş ve dikkatleri üzerinde toplanmıştı. Sol Yanım Serra olarak sergilediği performans ile izleyicilerin kalbini çalan başarılı oyuncu Özge Yağız, bu defa İçimizden Biri dizisi ile ekranlarda yer alacak.

Dizinin diğer başrol oyuncusu Bora Akkaş ise genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir isim. Çocukluk yıllarından bugüne kadar hayatını setlerde geçiren Akkaş, Yüksek Giriş, Geniş Aile ve Aslan Ailem gibi pek çok projede boy gösterdi. Havva karakterinin babasını ise deneyimli oyuncu Mustafa Avkıran canlandırırken Adem'in annesi karakterine ise Derya Alabora hayat vererek sevenleri ile buluşacak. Bunun yanı sıra Adem'in babası rolünde Renan Bilek rol alırken ünlü oyuncu adından da söz ettirecek.

Dizinin konusunda ise bir Türk kızının yabancı bir erkek ile aşkı anlatılacak. Seneler önce Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve herkes tarafından sevilerek izlenen Yabancı Damat isimli dizinin yeni versiyonu bu defa Show TV'de yayınlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ise Burak Satıbol, Deniz Cengiz, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Faruk Akgören, Korhan Herduran, Suman Dabak ve İrem Tuncer olarak açıklandı. Özge Yağız ile Bora Akkaş'ın başrolünde rol aldığı dizi İçimizden Biri, heyecan ve merak içerisinde seyirci kitlesi tarafından bekleniyor.