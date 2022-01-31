Hande Erçel O Sahneyi İstemedi, Demet Özdemir Kabul Etti!

Son yıllarda en popüler genç kadın oyuncular arasında gösterilen Hande Erçel ile Demet Özdemir rol almış oldukları diziler sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Her iki genç oyuncu da dizi hayranları tarafından merak ve heyecan içerisinde takip edilirken iki ünlü isim de sosyal medya hesaplarında oldukça fazla takipçiye sahip olduğu biliniyor. Hem yerli hem de yabancı hayranları tarafından ilgi çeken Hande Erçel ile Demet Özdemir isimli iki başarılı oyuncu sıklıkla magazin gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

Yetenekli oyuncu Demet Özdemir son olarak dram yapımı olan Doğduğun Ev Kaderindir isimli diziyle ekranlarda yer almış ve büyük bir şöhrete imzasını atmıştı. Bundan daha önce ise Can Yaman ile başrolünde bulunduğu Erkenci Kuş dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Demet Özdemir, dünyanın pek çok ülkesinde de tanınır bir oyuncu haline gelmişti.

Güzel oyuncu Hande Erçel ise sosyal medya Instagram hesabında 26 milyondan daha fazla takipçiye sahip olarak çok fazla ünlüyü geride bırakıyor. Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı ve romantik komedi türünde ekrana gelen dizi Sen Çal Kapımı ile son dönemin en çok merak edilen oyuncuları arasında gösterilen Hande Erçel büyük bir ilgiyle sosyal medya hesaplarında da takip ediliyor.

Her iki oyuncu da Disney Plus isimli dijital platform için bir anlaşma imzaladı ve önemli bir iddia ortaya atıldı. Dizinin başrolü için Buğra Gülsoy ile Hande Erçel'in düşünüldüğü belirtilirken Hande Erçel'in dizide bulunan bir sevişme sahnesi sebebi ile rahatsızlık duyduğu senarist Pınar Bulut’a iletildi ve Bulut ise sahnenin senaryodan çıkartılmasına karşı çıktı. Daha sonra gazeteci Birsen Altıntaş'ın verdiği kulis bilgilerine göre ise ünlü oyuncu Hande Erçel'in teklifi kabul etmediği şekilde açıklamalar gerçekleşti.

Yine aynı rol hakkında son anda Demet Özdemir'in teklifi kabul ettiği öne sürüldü ve erkek oyununun da Kerem Bürsin olması hakkında karar kılındığı iddia edildi.