Hande Erçel ile Kerem Bürsin 3 Haftadır Görüşemiyor

Başrolünde oynadıkları Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi ile birlikte 2 başarılı isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin kariyerlerini çok farklı bir noktaya taşımış ve dünya çapında üne kavuşmuştu. İki oyuncu projenin yurtdışında gösterime girmesi ile beraber hayran kitlelerinde de büyük bir artış yaşamış ve sosyal medyada çok sayıda takipçiye ulaşmıştı.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 26 milyondan fazla takipçisi bulunan yetenekli oyuncu Hande Erçel’in elde ettiği bu başarıyı kendisini şöhrete kavuşturan romantik komedi yapımı Sen Çal Kapımı isimli yapıma borçlu olduğu konuşuluyor. Dizide Serkan Bolat karaktereine hayat veren Kerem Bürsin de sosyal medya hesabında 10 milyon takipçiye sahip. Ünlü çiftin sevgili olmaları sonrasında da sevenleri tarafından daha yakından takip edildikleri de bilinen bir gerçek.

İki ünlü oyuncu Hande Erçel ile Kerem Bursin elde ettikleri bu popülerlikleri sosyal medya hesaplarından da görebiliyor. Dizilerden sonra son günlerde hem Kerem Bürsin'in hem de Hande Erçel'in yoğun bir şekilde reklam seti trafiğinin bulunduğu bilinmekte. İki ünlü oyuncu yaşadığı bu yoğun temposu sebebiyle birbirlerinden ayrı kaldı ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

2021 senesinin Aralık ayında ünlü oyuncu Kerem Bürsin katıldığı ödül töreninde evlilik sorusuna yanıt vermiş ve uzun süre boyunca adından söz ettirmişti. Kendisine sorulan evlilik sorusuna “Önce kariyer” yanıtını veren ünlü oyuncu Kerem Bürsin, bu şekilde düşüncelerini de belirtmişti.

Hande Erçel ise son zamanda Atasay'ın marka yüzü oldu ve hayranlarının beğenisini kazanarak ilk reklam filmi ile ekranlarda yer aldı. Eğlenceyi dışarı taşıyan, gizemli, yenilikçi, evde takılan ve kafasına göre takılan karakterleri yansıttığı film ile sevenlerinden beğeni toplayan ünlü oyuncu Hande Erçel, sergilemiş olduğu performans ile büyük başarılara imza attı.