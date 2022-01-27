Berrak Tüzünataç’tan Annelik Açıklaması!

Hello Dergisi'ne Kayseri Erciyes'te karların üzerinde röportaj veren ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, yapmış olduğu açıklamalar ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve adından söz ettirdi. Söz konusu dergiye samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, birbirinden çarpıcı pozlar vermeyi de ihmal etmedi. Özel hayatı ile birlikte mesleki yolculuğunu da anlatan ünlü isim Berrak Tüzünataç, özgürlük hissinin kendisi için adeta hayati bir önem taşıdığını anlattı.

Oyuncu kıskanç olmadığını ve bu durumun tersine özgürlüğüne düşkün olduğunu belirtirken karşısındaki insana da aynı alanı açmaya özen gösterdiğini ifade etti. Yalnızca partnerlik ilişkisinde değil yaşamındaki her konuda tutku ile çalışan bir makine olduğunu söyleyen ünlü isim özel ifadeler kullandı.

Aşık olduğu zaman ise eğlenceli bir kadın olduğunu açıklayan ünlü isim, ahenkli giden bir ilişkide partneri ile kendisinin aynı istek ve duyguda olduğu sürece çocuk yapmayı düşünebileceğini ifade etti. Ne olursa olsun illa bebek yapayım gibi bir kafada olmadığını söyleyen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, çocuğunu mutlu ve sevgi dolu bir ortamda büyütemeyecekse asla bu konuyu düşünmeyeceğini de açıkladı.

Oyuncu, çok hayalperest bir insan olduğunu da belirtirken hayat mottosunu da sevenleri ile paylaştı. Çok hayal kurduğunu ve meşgul dönemlerde de hayal kurmayı özlediğini ifade etti. “Hayatının tadını çıkar, kıymetini bil, Kendine sadık ol, iç sesini dinle ve başkalarının ne diyeceğinden korkma.” şeklinde bir mottosu olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yapmış olduğu açıklamalar ile adından söz ettirdi.

Formunu nasıl koruduğunu da anlatan ünlü isim, kendine ve bedenine karşı özenli davrandığını ve 2013 senesinden beri gluten tüketmediğini belirtti. Sağlıklı beslenmeye çalıştığını da açıklayan Berrak Tüzünataç, düzenli yoga yaptığını da söyledi. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu kendisine iyi hissettiği bir kilo aralığının bulunduğunu belirtirken ona sadık kalmaya çalıştığını da itiraf etti.