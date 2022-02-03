Hande Doğandemir'in Korktuğu Makyaj Ürünü Arkadaşlarını Güldürdü

Son olarak Annemizi Saklarken dizisinin başrolünde yer alan başarılı oyuncu Hande Doğandemir, dün akşam dizinin final yapan bölümü ile sevenlerine veda etti. Star TV dizisinde Handan isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu alışılmış anne profilinden farklı bir imaj çizerek ekran karşısında yer almıştı. Birbirinden başarılı oyuncuların kadroda yer aldığı dizide sergilediği etkileyici performansa rağmen dizi düşük izlenme oranları elde etmiş ve bu nedenle dizi final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı.

Toplamda 8 bölüm boyunca yayında kalan Annemizi Saklarken dizisi izleyici kitlesine veda etti fakat Hande Doğandemir ise Handan karakterine hayat verirken sergilediği performans ile hafızalara kazındı. Oyuncu dizi hayranlarının ekranlara tekrardan dönmesini beklediği ünlü isimler arasında yer alıyor ve oyunculuğu ile ilgi çekiyor.

Onedio'nun YouTube programında sevenlerinden gelen sorulara yanıt veren ünlü isim daha önce kimseyi aldatmadığını belirtirken kendisine gelen soru üzerine merak edilen konulara da açıklık getirmeyi ihmal etmedi. Ünlü isim sosyal medyada fake hesabından bulunmadığını da söyledi.

Kendi resmi sosyal medya hesabı üzerinden fazla bir şeye bakamadığını açıklayan Hande Doğandemir ancak bakanlardan öğrenerek bilgi sahibi olmaya çalıştığını belirtti. Makyaj yapılması sonrasında ise sabitlemek için sıkılan kimyasal üründen çok korktuğunu anlatan ünlü oyuncu, bu korkusu ile sevenlerini güldürdü.

Durumun saçmalığından bahseden yetenekli oyuncu Hande Doğandemir makyaj yapılması sonrasında makyajı sabitlemek için yüzlerine bir şey sıktıklarını ama kendisinin ondan aşırı derecede korktuğunu anlattı. Yüzüne o şeyin sıkılmasından çok korktuğunu ifade eden Hande Doğandemir arkadaşlarının kendisi korkarken bunun videolarını çektiklerini ve bunun insanlara çok eğlenceli geldiğini söyledi. Kendisinin çok korktuğunu ve bunun onlara çok komik geldiğini açıklayan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalar ile dikkat çekti