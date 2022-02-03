Deniz Baysal: Özgüvenim Yoktu

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat isimli dizide hayat verdiği Zehra isimli karakter ile büyük beğeni toplayan ve ilgi çeken ünlü oyuncu Deniz Baysal Yurtçu itirafları ile gündem oldu. YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılım gösteren ünlü isim Deniz Baysal, kariyer hayatı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Sevilen oyuncu programda özel hayatı hakkında da samimi açıklamalarda bulunurken annesi, ablası ve anneannesi ile birlikte aynı ev içerisinde büyüdüğünü anlattı. Anaerkil bir evde çocukluğunu yaşadığını belirten ünlü oyuncu, kadın kadına el bebek gül bebek büyütüldüğünü ancak kendi içinde ise çok kapalı olduğunu söyledi. Ailesinin kendisini rahat bıraktığını fakat yapısı gereği kendisinin ise çok rahat bir tip olmadığını açıklayan Deniz Baysal, bu özelliğini daha sonra kendi kendine aştığını da söyledi.

İnatçı bir olduğunu belirten ünlü oyuncu ketum olduğunu derdini çok anlatamadığını ve hayır diyemediği çok zamanların olduğunu söyledi. Ayıp olmaması için kusana kadar yediğini hatırladığını da açıklayan Deniz Baysal oyuncu olma süreci hakkında da önemli bilgileri sevenleriyle paylaştı.

Teşkilat isimli aksiyon dolu dizide Zehra isimli sevilen karaktere hayat vererek sergilediği oyunculuk performansı ile milyonları etkileyen ünlü oyuncu Deniz Baysal YouTube programına katılarak önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Sizler için ünlü oyuncunun yapmış olduğu açıklamalar hakkında detayları haberimizin devamında yazdık.

Ablasının konservatuar okuduğunu ve ona özendiğini söyleyen ünlü oyuncu oyunculuk konusunda çok özgüveni olmadığını ve Karşıyaka Belediye Tiyatrosu’nda oynadığı sırada hocası Zekeriya Hocalar’ın kendisini çok teşvik ettiğini belirtti. Zekeriya hocasının zoru ile ajansa yazıldığını çıklayan ünlü oyuncu Deniz Baysal daha sonra İstanbul serüveninin başladığını ve bu şekilde olayların geliştiğini söyledi. Annesinin yapabileceğine inanmadığını ama şimdi gurur duyduğunu belirten açıklamalar gerçekleştirdi ve kariyer hayatı ile ilgili yapmış olduğu itiraflar ile dikkatleri üzerinde topladı.