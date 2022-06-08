Gecenin Ucunda Dizisinde İki Dost Buluşacak

Türk tiyatro ve sinema dünyasının iki başarılı ismi Levent Özdilek ile Zuhal Olcay yeni sezonda yayınlanacak olan Gecenin Ucunda isimli dizide buluşacak. İki usta isim Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Gecenin Ucunda isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer alacak. İki ünlü oyuncunun bir önemli özelliği daha konuşuldu ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. İki ünlü ismin 1970'li senelerde Ankara Devlet Konservatuarında beraber okuduğu dönem arkadaşı olduğu öğrenildi.

TMC Film tarafından hazırlıkları gerçekleşen ve ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun şirketi olan Alim Yapım’ın ortaya koyduğu yeni dizi Gecenin Ucunda Feride Celal'in romanından uyarlanarak ekranlarda yer alacak. Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti Fatih Harbiye dizisi ardından 8 sene sonra tekrardan aynı sette buluşacak ve performans sergileyecek. Farklı anlamlar taşıyan bir dizi olan Gecenin Ucunda seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Proje Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu gibi iki başarılı ismi buluşturması sebebiyle dikkat çekerken oyuncu kadrosunda bulunan diğer İsimler de merak konusu olmuştu. Söz konusu proje güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra etkileyici bir hikaye ile de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Bununla birlikte Zuhal Olcay ile Levent Özdilek ikilisi de beraber aynı projede performans sergileyecek.

Söz konusu dizide Macide karakteri kızı ile beraber hayata tutunma mücadelesi sergileyecek ve ünlü oyuncu Kadir Doğulu da zengin bir ailenin oğlu olan Kazım karakteri ile dizide yer alacak. Levent Özdilek ise Macide'nin babası olarak izleyici ile buluşacak ve Zuhal Olcay da Kazım karakterinin annesi görevini üstlenecek. Diziye büyük katkı sağlayacak olan Zuhal Olcay ile Levent Özdilek ikilisinin dostluğu konservatuvarda başlamış ve daha sonra büyük bir dostluğa dönüşmüştü. İki ünlü oyuncunun 50 seneyi aşkın süredir birbirlerini tanıması da dizi hakkında dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlanıyor.