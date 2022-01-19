Hande Doğandemir Hem Aşkta Hem İşte Kazandı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Annemizi Saklarken isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlara dönüş yapmış ve sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni toplamıştı. Çok yoğun bir dönem geçiren ünlü oyuncu Handan isimli karaktere başarılı bir şekilde hayat veriyor ve izleyici kitlesinin dikkatini çekiyor. Dizide Kutsi ile birlikte başrolde yer alan ünlü isim başarılı performansı ile sevenlerinden beğeni de topluyor. Dizinin başarısı için çok az dinlenen ve sette her türlü fedakarlığı ortaya koymaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, bu defa bir aşk haberi ile gündemde yer aldı.

Annemizi Saklarken isimli yeni dizinin ilgi çeken hikayesi sonraki bölümlerde projenin izlenme oranlarının artmasına yardımcı olmuştu. Emeklerinin karşılığını alarak daha güçlü bir şekilde yayın hayatına devam eden dizi, Hande Doğandemir ve Kutsi'nin sergilediği performans ile ekranlarda yer alıyor. Ünlü oyuncu Doğandemir, Kutsi ile birlikte partnerlik sürecini yürütüyor ve hayatının büyük bir bölümünü dizinin başarısı için sette geçiriyor.

Bir yemekte arkadaşı ile buluşan ve kameralar tarafından görüntülenen ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Hande Doğandemir, samimi açıklamalar gerçekleştirdi ve çok çalıştığını, çok yorgun olduğunu belirtti.

Son dönemde Onur Tuna ile yaşadığı ilişkinin kanıtlanması ile birlikte sosyal medyanın gündeminde yer alan ünlü isim, vermiş olduğu röportajda bu ilişkisini de kabul etti ve adından söz ettirdi. Sosyal medyada fotoğraflar ile belgelenen Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkı oyuncuların sevenlerini mutlu etmişti.

Onur Tuna hakkında sorulan sorulara yanıt vermekten kaçınan Hande Doğandemir gülümseyerek aşk sorularından kaçmaya çalıştı ve utangaç halleri ile dikkat çekti. İlişkiyi kabul eden ve tavırları ile Onur Tuna ile aşk yaşadığını gösteren Hande Doğandemir, hem aşkta hem de işte kazandı.