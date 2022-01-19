Büşra Develi’den İlk! Daha Önce Böyle Görülmedi

Bir süredir çekimleri devam eden Erkek Severse isimli dijital dizi projesi seyirci kitlesi tarafından merak ve heyecan içerisinde bekleniyor. Birbirinden başarılı oyuncuların rol aldığı Erkek Severse isimli dizi projesinin BeIN Connect platformunda yayınlanacağı bilgisi açıklanmıştı. Proje, seyirci ile buluşmadan önce oyuncular bazı özel açıklamalar gerçekleştirdi ve dizinin fragmanları da ilgi çekti. Diziye karşı olan heyecanın iyice artmasını sağlayan oyuncu açıklamaları ve fragmanlar magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Başarılı oyuncu Büşra Develi, geçtiğimiz sezonda Akıncı isimde ATV dizisinin başrolünde yer almıştı. Yeni seneye yeni bir diziyle giriş yapan ünlü oyuncu, içinde dram da barındıran fakat bir komedi hikayesi olan Erkek Severse dizisinde önemli bir rol üstlenecek. Projenin ilk bölümünün 20 Ocak tarihinde seyirci kitlesi ile buluşacak açıklandı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Büşra Develi tarafından hayat verilecek olan Zeynep karakteri hayatını zorluklar ile yaşayan, 2 çocuk annesi olan ve aşktan tamamen umudunu kesmiş bir karakter olarak seyirci ile buluşacak. Bu yönde bir dönem geçiren Zeynep'in Alperen Duymaz tarafından hayat verilen Kenan karakteri yine karşılaşması Zeynep'in hikayesini gözler önüne serecek ve izleyici kitlesi bu hikayeden çok etkilenecek.

Büşra Develi, dizi senaryosu okuduğu sırada senaryonun çok hızlı aktığını ve keyif aldığını anlatarak sevenlerini heyecanlandırdı. Oyuncu, dizide oynamak istediği çok fazla sahnenin bulunduğunu belirtirken bir anda kendisini Zeynep'in hayatına dahil olmuş gibi hissettiğini söyledi. Projede aşk ve mücadele hikayesinin bulunduğunu söyleyen oyuncu, dizide sergileyeceği performans ile dikkat çekecek.

Hayat vereceğiz Zeynep karakterinin bir kadın olduğu şeklinde açıklamalarda bulunan ünlü isim Büşra Develi, iki çocuklu bir anne karakteri ile ilk defa seyirci karşısına çıkacak oyuncu böyle bir karakteri daha önce canlandırmadığını anlatırken Zeynep'in çok naif bir kadın olduğunu da söyledi. İki çocuğu ile beraber karakterin yaşam mücadelesi verdiğini açıklayan oyuncu, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.