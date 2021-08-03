Hamdi Alkan'ın Kızı Zeynep Alkan’dan Torpil Açıklaması

İtalya'da bir süredir oyunculuk eğitimi almakta olan ve önümüzdeki ay mezun olmak için hazırlıklarını sürdüren ünlü oyuncu Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda bulunduğu sırada objektiflere yansıdı ve merak edilenlere yanıt verdi. Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da oyunculuk yapma isteği bulunduğunu açıklayan ünlü isim, babası Hamdi Alkan'dan torpilli olmadığı bilgisini de paylaştı.

Nişantaşı'nda görüntülendiği sırada gazeteciler ile sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu Zeynep Alkan, girdiği her işte seçmeleri katıldığını ve kimsenin, kimsenin kızını yeteneği yoksa kadroya almayacağını söyledi. İtalya'da almış olduğu oyunculuk eğitiminden gelecek ayda mezun olacağını ifade eden Alkan, oyunculuk ve komünikasyon okuduğunu, çift anadal yaptığını açıkladı. Bundan sonrasında diplomasını alnına yapıştırarak yürümeyi planladığını belirten ünlü isim dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımları, spor yaptığı videoları ve eğlenceli konuşmaları ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Zeynep Alkan, bir dönem bacakları ile çok ağırlık kaldırdığını açıkladı. Babası Hamdi Alkan'ın ise kendisine “Roberto Carlos” şeklinde seslendiğini anlattı ve gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımların altına olumsuz yorumlar aldığını ifade eden Zeynep Alkan, önümüzdeki günlerde hesabını kapatacağını da söyledi.

Sosyal medyanın gerçek hayat olmadığını ve herkesin birbirini kandırdığını ifade eden başarılı oyuncu Zeynep Alkan, kardiyo ve lifting dersleri aldığını açıkladı. Güzel gözükmek için çabalamadığını ifade eden ünlü oyuncu hayatını olduğu gibi paylaştığını da belirtti. Sosyal medya denen şeyin kimsenin gerçek hayatı olmadığını ve herkesin en güzel, en iyi ve en fit halini paylaştığını açıklayan ünlü oyuncu, orada kendimizi kandırdığımızı da belirtti. Sosyal medyanın bir simülasyon gibi olduğunu ve sosyal medyaya inanmamak gerektiğini ifade eden ünlü oyuncu, işe başladığı sırada hesabını kapatmayı düşündüğünü de dile getirdi.