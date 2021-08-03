Elif Yılmaz Emlakçının Tacizine Uğradığını Açıkladı

Antalya'da feci bir şekilde öldürülen 21 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu sonrasında Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz da taciz itirafında bulundu. Türkiye'nin yasa boğulduğu olay, Azra cinayeti ardından 2016 senesinde Halkalı'da tutmuş olduğu evdeki ilk gecesi sırasında emlakçının tacizine uğradığını açıklayan Elif Yılmaz açıklamaları ile şoka uğrattı.

Evden nasıl kaçtığını hatırlamadığını ifade eden Yılmaz, şikayet edeceğini söylediğini de belirtti. Çıkarken korktuğunu ve kimseyi doğru düzgün tanımadığını ifade eden Miss Fashion 2020 güzeli, yalnız ve çaresiz olduğunu da dile getirdi. Susmadığını ve hala şikayetçi olduğunu ifade eden Elif Yılmaz taciz itirafı ile gündemde yer aldı.

21 yaşındaki gazetecilik bölümü öğrencisi Azra, 48 yaşındaki inşaat mühendisi tarafından vahşi bir şekilde katledilmiş ve Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sosyal medya, yaşanan cinayet ile ayağa kalkarken pek çok ünlü isim de üzüntüsünü dile getiren paylaşımlarda bulunmuştu. 21 yaşında dinsel saldırıya uğraması ardından boğularak öldürülen ve 5 parçaya bölündükten sonra ormana gömülen Azra Gülendam Haytaoğlu isimli genç kız hakkında Miss Fashion 2020 Güzeli seçilen Elif Yılmaz da açıklamalar gerçekleştirdi.

Çok üzgün olduğunu dile getiren Miss Fashion 2020 Güzeli Elif Yılmaz, yaşanan cinayet olayı sonrasında taciz itirafında bulunmayı da ihmal etmedi. 2016 senesinde emlakçının tacizine uğradığını açıklayan Yılmaz, Adana'dan İstanbul'a geldiği dönemi paylaştı. Instagram hesabından konu hakkında açıklamalar yapan ünlü isim, İstanbul'a taşındığı sırada bir emlakçı ile görüştüğünü ve ev kiralamak istediğini belirtti.

Halkalı civarında bulunan bir emlak ofisine uğradığını anlatan Yılmaz, tuttuğu evde ilk gecede arkasını döndüğü sırada emlakçının eve zorla girdiğini ve kendisini taciz ettiğini anlatmıştı. Korkup evden çıktığını ifade eden Miss Fashion 2020 Güzeli, böyle şerefsizleri artık söyleme zamanının geldiğini açıkladı ve kendisinin de susmadığını ve şikayetçi olduğunu dile getirdi.