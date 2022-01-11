Halkbank’tan Müjde! Halkbank Emeklilere Ay Sonuna Kadar 750 TL Ödeme Vereceğini Duyurdu

Emekli maaşını üç yıl boyunca Halkbank’tan almayı taahhüt eden emekliler 750 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi alacak. Bu ödeme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek.

Ek nakit promosyon ödemesinden yararlanmak isteyen emekli vatandaşların üç yıl boyunca emekli maaşını Halbank üzerinden almayı kabul etmeleri gerekmektedir. Haberin devamında ek promosyon ödemesinden yararlanma yollarını görebilirsiniz.

750 Türk Lirası Ek Promosyon Ödemesinden Yararlanmak

Ek promosyon ödemesi alacak emeklilerin emekli maaşını yeni taşımış olması veya daha önce de emekli maaşını Halkbank’tan alıyor olması herhangi bir fark yaratmıyor. Halihazırda Halkbank ile çalışıyor olanların yanı sıra tüm emekliler de bu promosyondan faydalanabilmekte. Ek nakit promosyonu almak için emekli olmanız yeterli. Emekliyseniz Halkbank’a 3 yıl boyunca emekli maaşınızı Halkbank’tan alacağınızı taahhüt ederek 750 TL’ye varak ek nakit ödemesinden yararlanabilirsiniz.

Halkbank’ın Sunduğu Ek Promosyon Ödemesi Alınan Maaşa Göre Değişiklik Göstermekte

Halkbank tarafından sunulan ek promosyon ödemesinden yararlanırken alınacak promosyon miktarı maaş miktarı kontrol edilerek belirlenmektedir. Maaşını üç yıl boyunca Halkbank’tan alacağını belirten emekliler maaş miktarlarına göre promosyon alacaktır. Maaşı 150 TL’nin altında olan emekliler 500 TL ek promosyon ödemesi alırken, maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan emekliler 625 TL alacaklar. Maaşı 2500 TL’nin üzerinde olan emekli vatandaşlar ise 750 TL ek promosyon alacaklar.

Halkbank Promosyon Ödemesini Ne Zaman Gerçekleştirecek?

Maaşınızı üç yıl boyunca Halkbank’tan alınacağının taahhüt edilmesinin ardından ilk emekli maaşıyla beraber promosyon ödemesi alınabilmektedir. Taahhüt sözlü olarak değil taahhütname imzalanmasıyla gerçekleşir. Taahhütnameyi imzalamanızın ardından çekeceğiniz ilk emekli maaşınızla ek promosyon ödemesini alabilirsiniz. Emekli maaşınızın tarihi taahhüt tarihiyle ardışık günlerde dahi olsa rahatlıkla ek promosyon ödemesi alınabilmekte.

Halkbank’ın Emekliye Sağladığı Yüksek Kredi Limiti

Ek promosyon ödemesinin yanı sıra Halkbank ile çalışmak isteyen emekliler yüksek limitli kredi avantajından faydalanabiliyor. Emekli maaşının Halkbank üzerinden alındığı süre boyunca 250.000 TL’ye varan kredilerden tüm emekliler faydalanabiliyor. Yüksek limitli kredilerin alımında kredi notunun düşük olması kredi alamama durumuna sebep olmamakta.