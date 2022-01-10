Ukraynalılar Kazakistan'daki Protestoları Destekliyor

Bu haftaki ABD-Rusya görüşmelerinde ülkelerinin kaderi tartışılırken, Ukraynalılar bağımsızlıklarını savunmak ve ek bir davayı, Kazakistan'ın protestolarını savunmak için hafta sonu sokaklara döküldü.

Pazar günü, Kiev ve Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkov'daki göstericiler, "Putin'e hayır deyin" yazılı pankartlar taşıdı ve Ukrayna bayraklarının yanında Kazakistan bayrakları dalgalandırdı.

Kazakistan'ın mavi ve altın bayrağı, Cumartesi günü, siyasi açıklamalarıyla tanınan insansız hava aracı meraklısı topluluğu Dronarium tarafından düzenlenen bir protesto eyleminde bir insansız hava aracından uçarak Kiev üzerinde kış gökyüzünde göründü.

Drone operatörü Vitaly Shevchuk, “Her ulusun sosyoekonomik ve siyasi haklarını barışçıl protestolarla koruma hakkı vardır” dedi. daha çok cezalandırıcı eylem ve meslek haline gelme riski gibi.”

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam üzerine başlayan ve hızla ülke geneline yayılan ve en az 164 ölü, 2.000 yaralı ve yaklaşık 6.000 tutuklanan bir haftalık şiddetli protestoların ardından, Rusya liderliğindeki bir askeri ittifak şimdi Kazakistan'ın kontrolünü hükümete geri verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada, birkaç eski Sovyet devletinin ittifakı olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO), protestoyu bastırmak için Kazakistan'a yaklaşık 2500 asker konuşlandırdı.

Kazakistan'da CSTO'ya liderlik eden komutan Andrey Serdyukov, Ukraynalıların -daha önce 2014 yılında Moskova tarafından ilhak edilen Kırım'daki birliklerin komutanı olan albay generalin ve Rusya destekli ayrılıkçıların elindeki Donbas'ın- işgale ilişkin spekülasyonlara yol açıyor.

ABD'li ve Rus diplomatlar Pazartesi günü Cenevre ve Brüksel'de başlayacak görüşmelerle bu hafta bir araya gelirken, müzakereler NATO ile Rusya arasındaki ilişkilerin tarihinde belirleyici bir an olabilir.

Ancak Ukrayna, üç müzakere oturumunun ikisinden yoksun olacak ve Ukrayna'nın eski dışişleri bakanı Dmytro Kuleba da dahil olmak üzere, “Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar verilmez” nakaratının yaygın olarak kullanılmasına neden olacak.

Mevcut tehdit, 13.000'den fazla insanın ölümüne neden olan sekiz yıllık düşük seviyeli çatışmanın ardından geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta “diplomasi ve gerilimi düşürme”den söz etti, ancak Pazar günü Washington müzakerelerde bir ilerleme beklentisini küçümsedi ve Rusya, ABD baskısı altında taviz vermeyeceğini söyledi.