Halkbank'tan Emekliye 50000 60000 75000 TL Kredi Kampanyası Rekor Kırıyor. Halkbank Emekliler için yeni kredi kampanyası başlattı. Halkbank emekli kredisi nasıl alınır? Halkbank emekli kredisi almak isteyenler için yapılan bu kredi kampanyası ile acil nakit ihtiyacı olan emeklilere anında onay verilecek. Halkbank emekli kredisi başvurusu yapmak için bankadan maaş almanız yeterli olacaktır. Kredi kullandığınızda banka sizin hangi ihtiyacınız varsa o ihtiyacınıza göre kredi onayı verecektir. Genel ihtiyaç kredisi olarak verilen bu kredi emekliler için borç kapatma kredisi de verilmektedir. Borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, diğer tüm bankalardaki olan borçları için bu kredileri alabilmektedirler.

Pandemi döneminde özel olarak yapılan bu kredi kampanyasının detayları da belli oldu. Başvuru yapacak olan emeklilere 3 paket halinde bu krediler verilecek. Kredilerde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılacak. 50 bin TL 60 bin TL ve 75 bin TL olarak kredi onayı alacaksınız. Toplamda ise krediler 36 ay vadeye kadar verilecek. Eğer 3 ay ertelemeli kredi alırsanız, banka sizlere 33 ay vadeli kredi verecektir.

Şartlar Nelerdir?

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin bankadan emekli maaşı alması şarttır. Emekli maaşınızı aldığınızda banka sizlere uygun faizlerle ihtiyaç kredisi verecektir. Şartlar dahilinde eğer bu kredileri alacaksanız, emekli maaşınızın üzerinde bir kredi olmaması gerekiyor. Bankalarda icralık olan kişiler, kara liste borçlarını kapattıktan sonra, halkbank'a maaş taşıması yaparak kredi başvurusu yapabileceklerdir. Halkbank'ta maaşı olmayanlar ise maaş taşıma işlemleri sonrasında ilk maaşı aldıktan sonra başvuru yapabilecekler.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerinden ve internet sitelerinden başvurularını yapabileceklerdir. Bunun için en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Banka şubelerine kimlikle başvuru yapmanız durumunda sizlere bu 3 kredi paketinden birisi onay verilecek ve 36 ay vadeli kredi kullandırılacaktır. Kredi başvurusu yapmak isteyenler ayrıca diğer bankadaki borçlarını kapatmak istiyorsa bu durumu da bankada söylemesi gerekiyor. Kredi başvurusu ayrıca internet bankacılığı üzerinden de yapılıyor.

Banka kredi şartlarına uygun olan kişiler, kredilerini online olarak başvuru yapmaları durumunda hemen onay alabileceklerdir. Onaylanan kredilerde emekli maaşı hesabınıza yatacaktır. Sizlerde kredi detaylarını öğrenmek için halkbank.com.tr adresine girerek öğrenebilirsiniz.